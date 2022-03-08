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Kur korumalı mevduata yenileme imkânı

#TCMB#Kur Korumalı Mevduat#Yenileme
Kur korumalı mevduata yenileme imkânı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına ilişkin tebliğlerde yaptığı değişiklikle, vadesi gelen mevduatlara yenileme ve tüzel kişilere de 3 ay vade imkânı getirildi.

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Düzenlemeden önce tüzel kişiler 6 ay ve 1 yıl vadeli kur korumalı mevduat açabiliyorlardı. 3 ay vade olmaması eleştiriliyordu. Buna göre, banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılabilmesi kararlaştırıldı. Tebliğe göre ayrıca, vadesi geldiğinde kur korumalı mevduat imkânından yararlanmaya devam etmek isteyenler, ilk açılışta dönüşümü yapılan döviz tutarı ve dönüşüm kuru üzerinden destekten yararlanmaya devam edebilecek.

MERKEZ’DEN BOTAŞ’A SATIŞ

TCMB, BOTAŞ’a ucuz döviz satışında yeni bir rekor kırdı. Geçen yıl kasım ayından itibaren BOTAŞ’a yüklü satış yapan TCMB şubat ayında da 5 milyar 368 milyon dolarlık satış yaptı. BOTAŞ’ın doğalgaz ödemelerinde piyasaya girerek döviz piyasasında dalgalanmaya neden olmaması için 2014 yılında TCMB ucuz dolar satışı uygulaması başlatmıştı. Rezervleri erittiği için eleştirilen uygulama çerçevesinde 2021 yılının ilk aylarında hiç satış yapılmazken, sonbahar döneminde hızlandı. Geçen yıl kasım ayında 2 milyar 226 milyon dolar, aralıkta 3 milyar 358 milyon dolar, bu yıl ocak ayında da 4 milyar 146 milyon dolarlık satış yapıldı.

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#TCMB#Kur Korumalı Mevduat#Yenileme

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