Kur korumalı mevduat 591 milyar liraya ulaştı

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KUR korumalı mevduat sisteminde ilk ödemeler yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2021 yılı aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemelerin üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için 23 Mart 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştiğini bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, KKM’de, 22 Mart 2022 tarihi itibarıyla 270 milyar lirası Hazine destekli KKM ve 321 milyar lirası da TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar lira büyüklüğe ulaşıldığı belirtildi.



1 milyonun üzerinde hesap sahibinin tasarruflarını KKM’de değerlendirdiğinin kaydedildiği açıklamada, “Sisteme dâhil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etmiştir” denildi.

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OYNAKLIKLAR SINIRLI KALDI

Açıklamada, bütçe üzerinde yükü oldukça sınırlı olan KKM uygulamasının ekonominin geneline yayılan olumlu etkilerinin gözlemlendiğine dikkat çekilerek şöyle devam edildi:

“KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağlamıştır. KKM’nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır. Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya- Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır.”

DÖVİZ SATIŞINDA BSMV YOK

KUR korumalı mevduat sisteminde döviz satışına vergi avantajı getirildi. Vadesi dolan kur korumalı hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) kaldırıldı. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile salı günü biraraya gelen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ayrıca sistemde dövize geçmek isteyen vatandaşların bankaların satış kurundan değil, saat 11:00’deki Merkez Bankası’nın dönüşüm kurundan geçebileceğini söylemişti. Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre kur korumalı Türk lirası hesapların vade sonunda hesap sahiplerine yapılan döviz satışlarında uygulanan BSMV oranı sıfırlandı. Söz konusu vergi binde 2 oranında uygulanıyordu.