Kur korumalı mevduat 350 milyar lira

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Bunun yüzde 49’u döviz dönüşümlerinden, yüzde 51’i ise TL’den dönüşümlerden oluştu. Tüzel kişilerin payı ise yüzde 30 seviyesine geldi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla döviz ve altın birikimi olan şirketler ve Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım (YUVAM) sistemindekilerin dövizden TL’ye dönüşen hesaplarında stopaj sıfırlandı. 21 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut döviz tevdiat hesapları ve 28 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mevcut altın hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüştürülmesi halinde, dönüştürülen hesaplardan elde edilen faiz gelirlerinde stopaj oranı sıfıra indirilmişti. Şirketlerin, 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut döviz ve altın hesapları ile YUVAM sistemi kapsamında ilerleyen dönemlerde bankalarda açılacak döviz hesapları için de kur korumalı mevduat sisteminden yararlanabilecekleri duyurulmuştu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan düzenlemeyle tüzel kişiler ve YUVAM hesapları kapsamında döviz birikimleri bulunan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için de kur korumalı sistem kapsamında yüzde sıfırlık stopaj getirildi. Kararın ikinci maddesi ile gerçek kişilerin 28 Aralık 2021 itibarıyla, şirketlerin 31 Aralık 2021 itibarıyla mevcut olan altın depo hesapları ve altın cinsinden katılma fonu hesaplarının da stopaj desteğinden yararlanması hükme bağlandı.