Kur korumalı avantajlar yıl sonuna uzadı

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan dövizlerini TL’ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli mevduatta değerlendirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları Kurumlar Vergisi’nden istisna olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan dövizler için de uygulamaya yetkili olacak. Kur korumalı mevduat sisteminde 8 Nisan itibarıyla toplam hesap büyüklüğünün 750.5 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen düzenlemeyle, kurumların 31 Mart 2022 tarihli bilançolarında yer alan dövizlerini TL’ye çevirmeleri ve en az 3 ay vadeli mevduatta değerlendirmeleri halinde elde edilen faiz ve kâr payları Kurumlar Vergisi’nden istisna olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihli bilançolarda yer alan dövizler için de uygulamaya yetkili olacak. Kur korumalı mevduat sisteminde 8 Nisan itibarıyla toplam hesap büyüklüğünün 750.5 milyar TL’ye ulaştığı açıklandı.

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YÜZDE 5 KESİNTİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TMSF ve kur korumalı mevduatla ilgili düzenlemeleri de içeren torba teklifi kabul etti. Kabul edilen teklifte, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan ve belediyelere devredilen metro hatlarının ödemeleriyle ilgili maddede kısmi bir değişiklik yapıldı. Buna göre, bu ödemeler için azami yüzde 5 oranında Cumhurbaşkanınca belirlenen usul ve esaslarla kesinti yapılması esas olacak. Bu kesinti İller Bankası üzerinden yapılacak. Kesinti oranı ve yöntemiyle ilgili bir değişiklik yapılmadı. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, “78 milyar liralık devam eden proje var” derken, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, “Belediyelerle Ulaştırma Bakanlığı arasında protokol imzalanmıştı. Ancak bu protokoller süreç devam ederken değiştirildi, belediyeler muhalefete geçince değiştirildi. Doğrusu ise hasılat üzerinden belli bir payın ödenmesidir. Bu yöntemde kararlıysanız da yüzde 5 değil en fazla yüzde 1 olarak kesinti yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu. Tartışmalar sonrasında kabul edilen önergeye göre ise, bundan sonraki dönemde yapılacak projelerde, müstakil olarak işletme imkanı varsa, raylı sistemi Ulaştırma Bakanlığı veya bağlı kuruluşları işletebilecek. Bununla ilgili kararı Cumhurbaşkanı verecek.

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‘FİRMALARIN BEKLETİLMESİ ZARAR VERİR’

Kabul edilen bir diğer düzenlemeyle, TMSF mali durumu, ortaklık yapısı, piyasa koşulları veya diğer sorunlar nedeniyle şirketleri veya varlıklarını satabilecek. Mahkemece kaçak kararı verilen kişilerin payları da kısmen veya tamamen satılabilecek. TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş değişikliği, “Gelinen durumda yatırım yapılması gerekiyor. Mesela tekstil fabrikasında makineler var, eskiyor. Kredi alma durumu yok. Bu firmaların bekletilmesi daha büyük zarar getirecek. O para bankaya konulacak, mahkeme nihayetine göre karar verilecek” dedi. Teklifin 8. maddesiyle, TMSF kendine tahsis edilen kaynakları bu kanun ve ilgili diğer kanunlar ile devlet aleyhine açılan uluslararası davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde serbestçe kullanılacak.



10 MİLYARLIK VERGİDEN VAZGEÇİLDİ



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavioğlu, kur korumalı mevduat sistemindeki son durumu özetle şöyle anlattı: “Bu ayın 8’i itibarıyla oluşan rakamlar Merkez Bankası toplam hesap büyüklüğü 387.1 milyar TL. Tüm hesaplar yani Hazine ve Maliye Bakanlığı artı Merkez Bankası hesapları 750.5 milyar TL. 1 milyon 249 bin 39 hesaba tekabül ediyor gerçek ve tüzel kişiler dahil olmak üzere. 8 Nisan’a kadar vadesi dolan hesaplara Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından destek ödemesi yapılan tutar 13.2 milyar TL, Merkez Bankası tarafından yine aynı tarih itibarıyla 1.6 milyar TL’lik bir destek ödemesi yapıldı. Gerçekleşme içerisinde bunun üzerine vergi etkisini de ilave etmek gerekiyor. Dolayısıyla 10 bin 765 mükellefin, mükellef için vergiden vazgeçmiş olduğumuz kambiyo kârından kaynaklı 10 milyar 164 milyon TL’lik bir vergiden vazgeçmiş durumdayız.”