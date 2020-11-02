Kur geçişgenliği yüzde 20 oldu

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal geçen hafta, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. MB, bu yıl enflasyon tahminini bir önceki döneme göre 3.2 puan yükselterek 12.1’e çıkardı. 2021 yılı enflasyon tahmini de yüzde 6.2’den yüzde 9.4’e çıkardı. Son enflasyon raporunda Merkez Bankası bazı konuları daha detaylı bir şekilde, “mercek altı” başlığı altında değerlendirdi. Bunlardan birisi de “Döviz Kuru Geçişkenliği Nasıl Seyrediyor?” başlıklı çalışma oldu. Üçüncü çeyrekte sepet kurun bir önceki çeyrek sonuna kıyasla birikimli olarak yaklaşık yüzde 13 artmasının etkileri ise şöyle sıralandı:

“Bu gelişmenin, başta dayanıklı mallar olmak üzere, birçok sektörde yansımaları izlenmektedir. Örneğin, hizmetler grubu içerisinde kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı, sağlık hizmetleri, paket tur gibi kalemler son dönemde belirgin fiyat artışları sergilemiştir. Benzer şekilde, gıda grubunda ithal girdi oranı yüksek olan bakliyat, katı ve sıvı yağlar gibi kalemler de yüksek fiyat artışları ile olumsuz ayrışmıştır. Tarihsel ortalama esnekliklerle yapılan hesaplamalar, Eylül ayı itibarıyla döviz kurunun yıllık tüketici enflasyonuna etkisinin 5 puana yaklaştığına işaret etmektedir. Bununla birlikte yapılan çalışmalar, geçişkenliğin büyüklüğü ve hızının iktisadi koşullara göre değişebildiğine işaret etmektedir.”