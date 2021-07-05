Küp küp ihracat

39 yıldır faaliyette olan Merko Gıda’nın, küp domates, salça ve konserve domates alanında yıllık yaklaşık 180 bin ton kapasitesi bulunuyor. Şirket, Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde kurulu yaklaşık 75 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikasında 500 kişiye istihdam sağlıyor. Pandemi dönemide satın aldığı yeni şirketle ihracatta atağa kalkmaya hazırlanan Merko Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı Alistair Baran Blake ile şirketin büyüme hedeflerini ve gelecek dönem planlarını konuştuk. Blake, katma değerli domates ihracatında Türkiye’nin sadece son birkaç yıl içinde dünya sıralamasında dördüncülüğe ulaştığını ve katma değerli domatesin ihracatının ülke gelirine katkısının ise 200 milyon doları aştığını vurguladı.



UZAKDOĞU FIRSATI

Şirketlerinin Ege Bölgesi ve yakın bölgelerden tedarik ettikleri domatesleri, Bursa’da işleyip 25’den fazla ülkeye ihraç ettiklerini belirten Blake, “Knorr, Cargill, Nestle, Unilever, CocaCola ve Campbell’s gibi global gıda devlerine küp domates ve salça satıyoruz. Toplam üretimimizin yaklaşık yüzde 60’ı iç pazarda tüketilirken, yüzde 40’ı ise ihraç ediliyor. Türkiye’nin küp domates ihracatının büyük bir kısmını biz yapıyoruz. İhracat adreslerinin başında Ortadoğu var. Batı Avrupa, Rusya, Uzakdoğu ve Güney Amerika’ya da ihracatımız devam ediyor. Katma değerli domates mamulleriyle yaklaşık 15 yıl önce tanışan Uzakdoğu ise artan tüketimiyle pazarımızı hareketlendirmiş durumda. Mesela Uzakdoğu’ya en fazla tüketilen ürünlerin başında domates suyu var. Domates suyuna son yıllarda en büyük ilgiyi Japonlar gösteriyor. Uzakdoğu’nun bu ilgisi Türkiye için kaçırılmayacak bir fırsat” diye konuştu. Bu yıl cirodaki ihracat payını arttıracakların belirten Blake, fabrikaların yanında restoranlara ve otellere de domates satışına başlayacaklarını ekledi.



SALGINA RAĞMEN YATIRIM

Şirketin bu yılki en büyük hamlesi de sektörün önemli oyuncularından Frigo Pak Gıda’nın yüzde 25’ini 8.5 milyon dolarla satın alması oldu. Pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen ülkeye ve sektöre duydukları güvenle bu satın almayı gerçekleştirdiklerini belirten Blake, Frigo Pak Gıda’nın ve şirketin ürün gamının, Merko’nun gücünü arttırdığını ve ihracatta farklı pazarlara girmelerine de olanak sağlayacağını belirtti. Frigo Pak Gıda’nın 2020 yılını 107 milyon TL ciroyla kapattığını vurgulayan Blake yatırım sürecini şöyle anlattı: “Frigo Pak Gıda’nın uzun yıllara dayanan konserve ve dondurulmuş meye-sebze, gazlı içecekler ve meyve suyu üretim gücü ile altyapısını da bünyemize katmayı başardık. Şirketin bünyesinde Sunpride meyve suları başta olmak üzere birçok önemli marka yer alıyor. Şimdi iki önemli şirketin oluşturduğu güç ve ortak yatırımlarla Frigo Pak Gıda’nın pazarda bilinirliğini artırmaya odaklanacağız. Özellikle satış kanallarımızda bu birleşmenin çok önemli bir sinerji oluşturacağını öngörüyoruz. Üretimin yüzde 97’sini AB ülkelerine ihraç eden Frigo Pak Gıda, yüksek döviz geliriyle de Merko’ya önemli bir ivme katacak. Bu satın almayla birlikte özellikle Avrupa ülkelerinde önemli bir atılım yapmayı hedefliyoruz.

Frigo Pak Gıda satın alma planlarımızda bir başlangıç. Önümüzdeki dönemde odağımızda yatırım, büyüme ve yeni satın alma hedefimiz olacak.” Bu yıl kendi tesislerinde 1 milyon Euro civarında makine yatırımı yaptıklarını belirten Blake, “Yeni bir sayfa açarak büyüme ivmemizi artırırken, satın alma ve işbirlikleriyle de üretim ve sermaye gücümüzü yükseltiyoruz. 2021’de bu büyüme ivmesinin devam ederken, 2 firma arasındaki sinerjilere odaklanarak ve yeni yatırımlar üzerinde durarak ihracatımızı büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.

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