Kümelenme rekabeti güçlendiriyor

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), küreselleşmenin bir sonucu olarak rekabetin hızla arttığı günümüzde, işletmeleri sektörel bazda tek çatı altında toplayıp, rekabet gücüne katkı sunmak amacıyla başlattığı kümelenme faaliyetlerini sürdürüyor. AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sürekli gelişen teknolojiyle birlikte mesafelerin kısaldığını, dünyanın bir ucundaki bir satıcının, dünyanın diğer ucundaki alıcı kitlesine bir tıkla ulaşmasının mümkün olduğunu belirterek, bu sürece uyak uyduran AOSB Bölge Müdürlüğü’nün, hizmet yelpazesine yenilerini eklediğini bildirdi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİ

Sütcü, sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilen ülkelerin diğer ülkelerden bir adım daha öne çıktığı gerçeğine dikkati çekerek, bir firmanın sadece kendi imkanlarıyla ve tek başına elde edemediği rekabet gücünü kümelenmeler suretiyle elde etmeleri için yaptıkları çalışmalar kapsamında, üç sektörde kümelenmeyi oluşturduklarını bildirdi.

ORTAK MODEL TASARLANDI

AOSB Bölge Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Proje Destek Ofisi kanalıyla gerçekleştirilen kümelenme çalışmalarına sadece bölge içindeki firmaları değil, bölge dışında faaliyet gösteren firmaları da davet ettiklerini belirten Başkan Sütcü, “Bölge içi ya da bölge dışı ayrımı yapmadan Adana’daki tüm firmaları tek havuzda birleştirip, ortak akılla bir model tasarlayarak kümelenmeye başladık” dedi. Başkan Sütcü, medikal kümelenme kapsamında KOSGEB koordinatörlüğünde Cosme Programı’na dahil olduklarını, bu kapsamda Avrupa’daki 4 ülkenin kümeleri ile iş birliği kurulduğunu belirterek, “İkinci kümelenme tarım kümesi oldu. Bu kümemizde çalışmalarımız sürüyor ancak, henüz aktif hale gelmedi. Üçüncü kümelenme olan elektromekanik kümelenmede ise çalışmalara başlandı” diye konuştu.

30 FİRMA DAHİL OLDU

Elektromekanİk kümelenmeye bölge içi ve dışından toplam 30 firmanın dahil olduğunu belirten Başkan Sütcü, “Bu kümede bulunan ve aynı sektörde olan bu firmaların her birinin farklı faaliyet alanları var. Bu kapsamda birbirleriyle uyum içinde çalışabilecek modeller hayata geçirilecek” diye konuştu. Başkan Sütcü, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fırat Ekinci ve Tarsus Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Köse koordinatörlüğünde çalışmalarına başlayan elektromekanik kümelenmenin ardından diğer sektörlerle ilgili çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi.

AKADEMİSYENLER KOORDİNE EDİYOR

“İlk kümelenme çalışması, pandemi ile birlikte ön plana çıkan sektörlerden Medikal alınanda oldu” diyen Bekir Sütcü, şunları söyledi: “Buradaki modelimizde de sanayi ve üniversite iş birliğimiz var. Kümelenme faaliyetlerinde kendi personelimizin yanı sıra akademisyenlerimizin koordinatörlüğünde ilerliyoruz. Her bir firmanı ihtiyaçlarını ayrı ayrı analiz ederek, hangi kaynağın nasıl kullanılması gerektiğini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu tespitler yapıldıktan sonra projelendirme çalışmalarına geçmek suretiyle bir model oluşturuyoruz.”