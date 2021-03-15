Kumbara işlevi görecek

Ekonomi Reformları kapsamında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve sigortacılıkta atılacak adımları değerlendiren Benli, BES’in, çocuklar için kumbara işlevi göreceğini belirterek, “Vakıf ve sandıklardaki birikimlerin sisteme dâhil edilmesi, eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel güvencelerle de bütünleşik bir yapıya kavuşturulmasıyla birlikte kapsamı genişleyen BES, sermaye piyasalarına derinlik kazanmasına katkısını ve finansal dalgalanmalara karşı gördüğü ulusal güvenlik kalkanı rolünü de kararlılıkla sürdürecek” dedi.

Benli, ekonomik reformlar kapsamında, BES dışındaki vakıf, sandık, dernek gibi kuruluşlardaki emeklilik birikimlerinin 2023 sonuna kadar BES’e aktarımına imkân verileceğine değinerek, bu sayede yüksek fon getirilerinden çok daha geniş bir kesimin yararlanmasının önünün açılacağını, aktarıma konu olacak tutarın ilk etapta 10 milyar TL olması, toplam potansiyelin ise 50 milyar TL’yi bulmasının beklendiğini kaydetti. BES’in eğitim, sağlık ve hayat sigortaları gibi özel yapılarla entegre olarak kapsamının genişlemesiyle katılımcıların, tasarruflarını emeklilik dönemleri dışında ihtiyaç durumlarında da kullanabileceklerini vurgulayan Benli, bu kapsamda BES’in ‘zor gün dostu’ kimliğini sürerken hayat döngüsünün her adımına dokunmasına da imkân tanınacağını ifada ederek, şu açıklamaları yaptı:

“Açıklanan reform paketini, özel emeklilik sektörümüzün ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çabalarına çok önemli bir katkı olarak değerlendiriyoruz. Konunun kültür ve değerler boyutu da var. Genç kuşaklara tasarruf bilincinin aşılanması ile ilgili çalışmalar daha da ivme kazanacaktır. İlk etapta 2.5-3 milyon 18 yaş altı çocuğun giriş yapması öngörülen BES’in vakıf ve sandıklardan aktarımlarla birlikte orta vadede 100 milyar TL gibi bir fon büyüklüğü potansiyeline kavuşacağı bekleniyor.”

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