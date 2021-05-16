Kulu Devlet Hastanesi kantini ihaleyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre ihale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dahilinde Konya İl Sağlık Müdürlüğü Kulu Devlet Hastanesi Satın Alma Komisyon Başkanlığı’nda bedelsiz görülebilir.



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