Kültürel miras canlanıyor

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentin kültürel mirasını gelecek nesillere aktarabilmek için şehrin her noktasında çok yönlü bir restorasyon çalışması başlattıklarını belirterek, geleneksel Alanya evlerinden, Sedre Av Köşkü’ne Kaledeki Bedesten Çarşısı’na, Oba Medresesi’nden Akşebe Sultan Mescid’i ve Türbesi’ne varıncaya kadar pek çok kültürel mirasın restorasyonuna gerçekleştirdiklerini söyledi.

AYAĞA KALDIRDIK

Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından Alanya’nın fethinin bu yıl 800. yılı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Yücel, “Selçuklu’nun miraslarını ayağa kaldırıyoruz” dedi. Yücel, şunları kaydetti: “Sultan Alaaddin Keykubat’ın 1221 yılında Alanya’yı fethinin 800. yıldönümü kutlamaları kapsamında restorasyonunu tamamladığımız tarihi yapıları da ziyarete açacağız. Alanya’nın değerine değer katan bu kültür hazinelerini, birçok tarihi yapıyı restore ederek şehrimizin belleğine kazandırdık. Şehrimizdeki tarihi Alanya evlerini bir bir ayağa kaldırdık. Bedesten, Sedre Av Köşkü, Alanya Mutfak Kültür Evi ve Oba Medresesi’nin onarımını yaptık.”



BEDESTEN ÇARŞISI

Alanya Kalesi’nde bir çok restorasyon çalışmasının sürdüğünü belirten Yücel, “Günümüzdeki en iyi korunmuş Ortaçağ kalelerinden olan Alanya Kalesi’nin önemli bir anıtsal yapısı olan Bedesten Belediyemiz tarafından özgün fonksiyonuna uygun olarak kullanılması amacıyla restore edildi. Hem dünya mirası çalışmaları kapsamında hem de kültürel değerlerimizin korunması açısından büyük önem taşıyan Bedesten’in, açılışını Ramazan Bayramı’ndan sonra yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

MUTFAK KÜLTÜR EVİ

Selçuklu mutfağı ve Alanya yöresel yemeklerinin tanıtılması adına restore edilen bir Alanya Evi’nin Yemek Müzesi’ne dönüştürüldüğünü kaydeden Yücel, “Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bulunan geleneksel konut dokusunun örneklerinden birisi olan Alanya evini restore ederek şehrimize kazandırdık. Yapıyı, geleneksel Alanya mutfak kültürünün anlatılacağı bir mekân haline getirilmesi için düzenledik” ifadelerini kullandı.

‘UNESCO İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

Alanya Kalesi’nin Kültür Mirası listesine girmesi için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “En ihtişamlı dönemini Selçuklular zamanında yaşayan Alanya Kalesi’nin Unesco Dünya Kültür Mirası (UNESCO) listesine girmesi için çalışmalarımız sürüyor. Kalemizin ziyaretçi sayısı 11 Ekim 2017’de hayata geçirdiğimiz teleferik projemizden sonra 4 kat arttı. Yürüyüş güzergahları ve yaya yolları projemizle de taşıt trafiğini azaltarak ziyaretçilerin kalenin her noktasını yürüyerek keşfetmeleri sağlandı. Birçok ödül ile onurlandığımız restorasyon çalışmalarını büyük bir hızla sürdüreceğiz” dedi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara