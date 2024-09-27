‘Kültür yolu’nda zengin içerikle göz doldurdu... Festival Gaziantep’e yakıştı

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GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 14-22 Eylül tarihlerinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali görkemli bir törenle açıldı. Tarihi, doğal güzellikleri, kültürel değerleri ve zengin mutfağıyla, Gaziantep’in kültür mirasının yerelden globale taşınmasının hedeflendiği ve bu yılki teması “Sağlıklı Yaşam ve Gastronomi Ekonomisi” olarak belirlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali zengin içeriğiyle öne çıktı.

‘POTANSİYELİN FARKINDAYIZ’

Bu kapsamda, Hışvahan’da programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları aktardı:

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“Turizmdeki başarımızın altında yatan nedenlerden biri de turizmdeki çeşitliliği arttırıp, tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık, gastronomi gibi alanlarda da önemli çalışmaları hayata geçirmek olmuştur. Gastronomi dendiğinde de artık sadece Türkiye’de değil dünyada ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep’tir. Şehrimizin bu konuda sahip olduğu potansiyelin farkındayız. Tarihî İpek Yolu’nun üzerinde bulunan, Anadolu tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, mimarisi, doğası ve benzersiz gastronomi kültürüyle herkesi kendine hayran bırakan kadim Gaziantep’in marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara her zaman destek olduk ve destek olmaya devam edeceğiz. Bize ve hatta hepimize bu konuda düşen ise bu özel şehrin tüm güzelliklerini, tarihini ve değerlerini daha da görünür ve bilinir kılıp dünyaya tanıtmaktır.”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de şunları söyledi:

‘KÜLTÜR VE SANAT BİZİ BİRLEŞTİRİYOR’

“GastroAntep’i biz yıllardır yapıyoruz. Kültür Yolu’na dâhil olunca biz evrensel bir bakışla bir dünya şehri normuna geldik. Kültür bir kimliktir. Medeniyetimizin aynası ve özüdür, mayasıdır. Bizi diğerlerinden ayıran şey bu duruştur. Kültür Yolu’nun, bizi biz yapan medeniyet yolunun ne kadar önemli bir olduğu zaman diliminden geçiyoruz. Kültür ve sanat dediğiniz şey bizi birleştiriyor. Aklıselim, kalbi selim, zevki selim bir şehir için, mutlu şehir için yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz var. Bu şehri eğitim şehri, bilim şehri, spor şehri, kültür ve sanat şehri yapacağız. Hep birlikte başaracağız. Bu şehre sevgi tohumu ekeceğiz. İyilik kazanacak. Yaşatanlar kazanacak. Gaziantep modeli bir Türkiye, bir dünya modeli olana kadar kültür ve sanat hak ettiği yeri bulana kadar hep birlikte çalışacağız.”

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639 DEPREMZEDENİN YAŞAMINA DOKUNDU

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi, ‘Eliniz, Kolunuz, Ayağınız Oluyoruz’ Projesi çerçevesinde, özellikle 6 Şubat depremi sonrasında kalıcı olarak engelli hale gelen ortez ve protezlere ihtiyaç duyan vatandaşlara umut oldu.

MERKEZDE ADIM ADIM TEDAVİ SÜRECİ

Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi, 326 hastanın hayatını pozitif yönde etkilerken, 6 Şubat depremlerinin ardından 639 engelli afetzedenin yaşamına dokundu. Gaziantep’ten 441, Hatay’dan 67, Adıyaman’dan 48, Kahramanmaraş’tan 43, Şanlıurfa’dan 15, Diyarbakır’dan 7, Malatya’dan 10, Adana’dan 2, Kilis’ten 3, Elazığ’dan 3, engelli bireyin ampütasyon ameliyatı olduğu ilk günden itibaren yara bakımı, psikososyal destek, protez öncesi fizik tedavi, protez yapımı ve protez sonrası fizik tedavi süreçlerinin tamamında yer aldı.

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12 BİN KİŞİYE PROTEZ DESTEĞİ

6 Şubat depreminin ardından Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ’ı kapsayan 11 ildeki engellileri ve ihtiyaç sahibi engelli bireyleri kapsayacak biçimde ‘Asrın Felaketinde Engelleri Birlikte Aşıyoruz Projesi’ başlatılmıştı. Uluslararası Yardım kuruluşu tarafından dış kaynak hibe desteği ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu iş birliği aracılığıyla hibe desteği alınmıştı. Projede kullanılacak hibe, medikal malzemeler (akülü yetişkin için tekerlekli sandalye, manuel yetişkin için tekerlekli sandalye, manuel çocuk için tekerlekli sandalye, walker, wakumlu denge bastonu, hasta yatağı 3 motorlu) dağıtımı devam etmekte ve ortez ve protezler diğer uluslararası fon kaynağı hibe desteğiyle kapasitesi genişletilen Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezinde ücretsiz yapılıyor. Bu projeyle toplam 12 bin 338 kişiye medikal malzeme ve protez desteği verilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında ister yeni bir ortez proteze ihtiyaç duyan, ister zarar gören cihazın onarım ve bakımına gereksinim duyan vatandaşlara ücretsiz hizmet veriliyor.