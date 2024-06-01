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‘Kültür Yolu Festivali uluslararası bir marka’

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#Mehmet Nuri Ersoy#Bursa#Kültür Yolu Festivali
‘Kültür Yolu Festivali uluslararası bir marka’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 07:00

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa’da 1-9 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, ‘Kültür Yolu Festivali’nin Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen basın lansmanını yaptı.

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Lansmanda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak Türkiye’nin uluslararası bir markası olduğunu söyledi. Ersoy, “Arkeolojiden gastronomiye, geleneksel sanatlardan dijital enstalasyonlara, konserlerden sergilere kültür-sanat adına ne varsa tek bir çatı altında topladığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali ise dünyanın en kapsamlı ve en büyük festivali olarak artık Türkiye’nin uluslararası bir markasıdır” diye konuştu.

Yapılan etkinliğin dört yıldır her yaşa ve tarza hitap ettiğini açıklayan Bakan Ersoy:

9 GÜNLÜK ŞÖLEN

 “2021’den itibaren tam her yaş ve kesimden insanımıza, her tarzda ilgi ve beğeniye hitap eden; herkesin kendisi için ve kendisinden bir şeyler bulabileceği bir festival düzenliyoruz. 1-9 Haziran tarihleri arasında konserlerden sergilere, söyleşilerden atölyelere, lezzet duraklarından çocuk etkinliklerine; tiyatro, opera, bale ve sinema temsil ve gösterimlerine uzanan dokuz günlük bir kültür-sanat şöleni Bursalılarla buluşacak. Yaklaşık 1.000 sanatçımızın performans, eser ve gösterilerini içeren 500’e yakın etkinlik ile bu festivalde eğlenmekten öğrenmeye farklı deneyimler yaşanacak” ifadelerini kullandı.

 

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#Mehmet Nuri Ersoy#Bursa#Kültür Yolu Festivali

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