Kültür Yolu Festivali başladı! İlk durak Kapadokya

Haberin Devamı

Kültür Yolu Festivalleri'nin ilki bu yıl Kapadokya'da başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Şehirlerin markalaşmasını sağlıyoruz. Şu anda 11 ili kapsadığında dünyada bu büyüklükte organizasyon yok. Durmak yok bunun sayısını daha da yükselteceğiz, ilk etapta 35 şehre ulaşacağız" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle:

Bu yıl Kültür Yolu Festivallerinin sayısı arttı. Kapadokya doğası gereği çok güzel bir yer. Başlangıcın Kapadokya Balon Festivali'yle olması anlamlı oldu. Vatandaşlarımızın katılımı olacak. Yabancı turistlerin de katılımı olacak. Yurt dışında görünürlüğü artmış olacak. Bu seneki etkinliklere çok fazla katılım bekliyoruz. Markalaşmaya çok önemli hizmetleri oluyor Kültür Yolu Festivalleri'nin. Sanatın her dalında her yaşa, her kesime hitap edecek etkinlikler planlandı. 4 binden fazla etkinlik olacak. Milyonlarca katılım olacak diye bekliyoruz. Söz verdiğimiz gibi geçen sene 5 şehirdeydi bu sene 11 şehire çıktık. 5 Ağustos'ta başlıyoruz, 12 Kasım'a kadar sürecek. Birbirini takip edecek.

Haberin Devamı

Bu sene 5 şehirden 11 şehire çıktık. 2028'de 35 şehrimizi bu etkinliklere dahil edeceğiz. On binlerce sanatçı katılıyor. Sanatsever katılıyor. Bütün etkinlikleri takip etmek için www.kulturyolufestilvalleri.com sitesini vatandaşlar takip etsinler. Sanat Cepte uygulamasını telefonlarına indirsinler. Her festivalin kendi sosyal medyası da oluşturuldu. Kültüre sanata ve sanatçıya destek olmuş oluyoruz. Şehirlerin markalaşmasını sağlıyoruz. Şu anda 11 ili kapsadığında dünyada bu büyüklükte organizasyon yok. Durmak yok bunun sayısını daha da yükselteceğiz, ilk etapta 35 şehre ulaşacağız.