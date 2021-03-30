Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yatırımcıların 23 Mayıs 2021 günü saat 15.30'a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

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