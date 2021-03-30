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Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu
İstanbul - Sarıyer, Garipçe Mahallesi, 4 pafta, 138 numaralı parselde, 5790 m² yüzölçümlü Kale vasıflı taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5’inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yatırımcıların 23 Mayıs 2021 günü saat 15.30'a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir.
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