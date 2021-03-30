MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu
GeriEkonomi Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 30.03.2021 - 14:59 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kültür ve Turizm Bakanlığından tescilli kültür varlıklarının kullandırılması duyurusu

İstanbul - Sarıyer, Garipçe Mahallesi, 4 pafta, 138 numaralı parselde,  5790 m² yüzölçümlü Kale vasıflı taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 5’inci maddesi uyarınca çıkarılan “Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre yatırımcıların 23 Mayıs 2021 günü saat 15.30'a kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi