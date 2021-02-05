MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriKültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak
GeriEkonomi Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:33 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak
Abone Olgoogle-news

Devlet  Tiyatroları  Genel  Müdürlüğü  Merkez  ve  taşra  teşkilatı  İstanbul,  İzmir,  Adana, Antalya,  Diyarbakır,  Erzurum,  Konya,  Sivas,  Trabzon  ve  Van  Tiyatro  Müdürlüklerinde  görev yapmak üzere,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  4 üncü maddesinin  B fıkrası  uyarınca 6/6/1978  tarih  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-8 inci maddesi kapsamında ve Esasların ekli 5 sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye Sınav başvuru formları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın www.ktb.gov.tr ve www.devtiyatro.gov.tr internet adreslerinden temin edilebilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle