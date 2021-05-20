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Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 sürekli işçi alacak
Merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere, Kapadokya Alan Başkanlığı Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilanda belirtilen unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, KPSS taban puanı esas alınarak yapılacak sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular dijital ortamda 20/05/2021 - 04/06/2021 tarihleri arasında alınacak.
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