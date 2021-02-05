Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Bu tarihten sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

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