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Ekonomi
Haber Giriş: 05.02.2021 - 16:32 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığınca,  aşağıda belirtilen  birimlerde  çalışmak  üzere,  657  sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere, aşağıda belirtilen  branş  ve  sayıda  sözleşmeli  sanatçı  alınacaktır. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre  Bu  tarihten  sonra,  durumları  uygun olanlar  ile;  ihtiyaç,  başarı,  disiplin  durumu  ve  Bakanlıkça  yapılacak  değerlendirmeye  göre yeniden sözleşme yapılabilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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