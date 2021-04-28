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Ekonomi
Haber Giriş: 28.04.2021 - 14:42 | Son Güncelleme:

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

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Kültür ve Turizm Bakanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddesi uyarınca, Bakanlıkça gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre  başvurular  elektronik  ortamda  Kariyer  Kapısı  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden 17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

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