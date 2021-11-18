Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Yabancı turistte İtalya ve İspanya’yı geride bıraktık

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, turizmin pandemi bilançosunu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın 2020 yılı Sayıştay raporunun Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’ndaki görüşmelerinde açıkladı.

Dünya yüzde 85 küçülürken Türkiye’de bu oranın yüzde 65 olduğunu belirten Alpaslan, “Son iki yılda Akdeniz çanağındaki ülkelerden daha hızlı büyüdük. Bu yıl İspanya ve İtalya’dan daha fazla yabancı ağırladık. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın esnek yapısı, hızlı karar alabilme ve hızla bunu uygulayabilme gibi bir imkânı sayesinde çok önemli çalışmalara imza attık. Dünyadaki kapanma sonrasında açılmayla beraber dünyaya güvenli bir mesaj verecek ve gelen insanların özellikle Covid-19 açısından sağlıklı bir tatil yapabilmelerini sağlayacak, dünyaya da entegre Güvenli Turizm Sertifika Programını başlattık. Örnek ve öncü olarak diğer ülkelerde de uygulanmaya başlandı. Bu program ve Tanıtım Ajansımızın yaptığı bu çalışmalar sayesinde dünyada yüzde 80’ler civarında olan gerileme bizim ülkemizde yüzde 65’ler düzeyinde yaşandı, biz dünyadan daha az küçülmüş olduk” diye konuştu.

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2019 yılında Türkiye’nin turizmde çok parlak bir yıl geçirdiğine dikkat çeken Alpaslan, “Turizm gelirlerimiz ve ülkemizi ziyaret eden yabancılar konusunda en iyi rakamları yakaladık. Dünyada turizmde en iddialı ülkelerden biri olmak gibi bir atmosfer yakalamıştık Türkiye olarak, bu bizim için çok büyük bir avantajdı. 2020’de çok büyük beklentilerimiz vardı ama maalesef ki Çin’de çıkan Covid-19 virüsünün tüm dünyayı sarsmasının ve Martta da ülkemize gelmesinin ve tüm dünyanın kapanmasının tüm sektörlere öyle ya da böyle etkisi oldu ama turizm sektöründe çok olumsuz etkileri oldu” dedi.

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AJANSIN ETKİSİ

Nadir Alpaslan, sözlerine şöyle devam etti: “Tabii ki çok sıkıntılı bir süreç yaşadık ama sonuçta geliştirme ajansımızın sağladığı imkânlarla biz bu Covid-19 pandemi sürecini çok başarılı bir şekilde geçirdik. Gerek 2020’de gerekse 2021’in ilk üç çeyreklik dönemlerinde aldığımız rakamlar bize göstermektedir ki biz dünyadan, özellikle de rakibi olduğumuz Akdeniz çanağındaki ülkelerden çok daha hızlı büyüme sağladık. Ve 2021’in ilk dokuz ayının rakamlarına baktığımızda bugüne kadar hep bizden önde olan İspanya ve İtalya’dan daha fazla yabancı ağırlamış durumdayız. Yani biz ilk defa İspanya ve İtalya’yı 2021’in ilk dokuz ayında geride bıraktık.”

YENİ GÖZDE BİSİKLET TURİZMİ

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TÜRKİYE Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Yalçın Lokman hekim de tanıtım çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “17 ülkede televizyonlarda, 82 ülkede dijital mecralarda Türkiye reklamı yaptık. 97 ülkede kurumsal iletişim faaliyetleri yürüttük. Ağırlama faaliyetlerimizle yaklaşık 312 milyon etkileşim sağladık, sosyal medyada da 6,7 milyar gösterime ulaştık. Televizyon reklamlarımızı 2020’de 5 ayrı film ve temayla 17 ülkede 34.188 reyting puanıyla gösterdik, bu gerçekten çok yüksek bir uluslararası puan. 2020 senesinde bisiklet turizminin pandeminin de etkisiyle çok öne çıkmasını görerek bisiklet dostu konaklama tesisleriyle ilgili bir sertifikasyon yaptık. Amacımız Türkiye’yi uluslararası bisiklet rotalarının istediği, cazip bulduğu bir destinasyon hâline getirmek dolayısıyla bisiklet turizmine de 2020’den bu yana çok ciddi destek veriyoruz.” Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ajanstakilerin özel sektör kurallarına göre çalıştıklarını belirtirken, “Genel Müdürümüzden de yüksek ücret alan çalışanlarımız var. Çok özel bilgisayar mühendisleri, çok özel uzmanları biz burada istihdam etmekteyiz. Dolayısıyla piyasa koşullarına uygun, birçoğu belki de kamu rayicinden daha yüksek maaş almakta” dedi.