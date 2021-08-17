Küçükköy’e büyük misyon

Türk turizminin başkentlerinden Ayvalık’ın Küçükköy mahallesindeyiz. Köy statüsündeyken önce belde sonra ise mahalleye dönüşen Küçükköy’ün dar sokakları, rengarenk evleri ile buram buram Ege kokuyor. Köy meydanındaki kafelerden birinde soluklanırken hemen karşımızda bizi bir sergi selamlıyor. Yıllar içinde bir köyden turizm beldesine dönüşen Küçükköy, şimdi yeni bir dönüşümün heyecanını yaşıyor. Küçükköy şimdi de, Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığıyla sürdürülebilir turizm merkezine evrilecek.

TOPLUM İLE İÇ İÇE

Yılda bir milyon turisti ağırlayan Ayvalık’ta gelecek vadeden bir turizm destinasyonu olan Küçükköy’de “Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi (SENTRUM) modeli” geliştirmek ve turizm işletmelerinde enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve diğer sürdürülebilir turizm uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik çalışmaları başlatmak için güçlerini birleştirdi. SENTRUM projesinin tanıtım toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi’nin toplum ile iç içe, topluma duyarlı öğrenciler yetiştirme hedefine sahip olduklarını söyledi.

BİRLİKTE GELİŞTİRME

Enerjisa Enerji ve UNDP ortaklığında, Sabancı Üniversitesi’nin destekleriyle bölgeye değer katan bir projeyi hayata geçirmelerinden duyduğu mutluluğu ifade eden Güler Sabancı, “Sabancı Üniversitesi’nin felsefesinde birlikte geliştirme vardır. Burada da UNDP, Enerjisa ve Sabancı Üniversitesi bir başarı üçgeni oluşturarak Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezini bu anlayışla hayata geçiriyoruz. Bundan sonrasında birlik ve beraberlik içinde bu dünya için çok güzel şeyler yapacağız” dedi.

“Turizm, Türkiye için çok zengin potansiyel arz eden bir sektör” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “Ancak, çevresel limitleri ihlal etmeyi sürdürürsek, bu potansiyelin ziyan edilmesi riski var. Amacımız, turizm işletmelerinin doğa dostu dönüşümlerine yardım etmektir” diye konuştu.

AKILLI ŞEHİRDEN ÖNCE AKILLI KÖYE YATIRIM

Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı ve Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, şunları söyledi: “Sabancı Topluluğu çatısı altında, 90 yılı aşkın süredir attığımız her adım, bu topraklardan aldığımızı, bu topraklara geri verme vizyonumuzla aydınlanıyor. “SENTRUM” projemizin, bu vizyonun gücüyle inşa edilmiş, Sabancı kültüründe değerli bir taş gibi parlayacağına inancım sonsuz. Her fırsatta dile getirdiğimiz bir nokta var ki; o da; akıllı şehirlerden önce akıllı köylere, akıllı ilçelere yatırım yapma zorunluluğumuz. Akıllı şehirlere giden yollar ancak böyle döşeniyor. Bu vizyondan hareketle, Ayvalık bölgesinin, turizm anlamında ülkemizin cazibe merkezleri arasında yer alması nedeniyle bu proje için son derece doğru bir pilot bölge olduğuna inanıyoruz. Siz de takdir edersiniz ki, sürdürülebilirlik alanında yürütülecek herhangi bir çalışma, insan faktöründen bağımsız kurgulanamaz. Bu nedenle projemizin kapsamı bölgedeki turizm işletmeleriyle, binalarla ve müzelerle sınırlı kalmayacak; bölge halkının ve bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de enerji verimliliği ve sürdürülebilir turizm konusunda farkındalığının artırılması hedeflenecek. Enerjisa Enerji olarak, ayrıca İşimin Enerjisi çatısı altındaki yenilenebilir enerji sistemlerini, e-mobilite kapsamında elektrik araç şarj istasyonlarını ve enerji verimliliği çözümlerini de bölgeye entegre edeceğiz.”

SENTRUM PROJESİ NEDİR?

Proje 18 aylık süreçte, bir yanda fosil yakıt kullanımını azaltacak, Türkiye’de henüz büyük çapta yararlanılmayan bir potansiyeli temsil eden yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını yaygınlaştırarak sorumlu üretim ve tüketim konularında farkındalık yaratacak nitelikte, ölçeklendirilebilir, tekrarlanabilir ve sürdürülebilir bir turizm uygulama modeli geliştirilmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi’nin (SENTRUM) kurulmasına yönelik ortak çalışma, bu işin yalnızca başlangıcını oluşturuyor; pilot çalışmanın sonuçları diğer yerlerde de uygulanacak. Enerjisa Enerji’nin 2-4 milyon liralık maliyetle finanse ettiği ve UNDP’nin uygulama ortağı olduğu girişimde, öncelikle Küçükköy için destinasyona özgü sosyo-ekonomik ve çevresel plan, enerji tasarrufu ve enerji verimliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında yöredeki turizm işletmelerine yönelik durum analizi, sürdürülebilir üretim ve tüketim stratejisi ve yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisi hazırlanacak.

KADINLAR İÇİN FIRSAT

Yeşil enerjinin desteklenmesi, sürdürülebilir turizm yaklaşımının yalnız bir parçasını oluşturuyor. Girişim, UNDP’nin entegre yaklaşımından yararlanarak, yerel toplumların turizmden fayda görmesini de hedefleyecek. Bu noktada kadınlar için fırsatlar yaratılması, tüm çabaların merkezinde yer alacak. Örneğin, UNDP, enerji sektöründe yaygın olan toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmak amacıyla, turizm işletmelerinde enerji etüdü ve enerji danışmanlığı alanlarında, yörede bulunan kadınlara eğitim sağlayacak. Yerelde sahiplenme ve kapsayıcılığı sağlamak üzere, proje faaliyetleri aynı zamanda belediyeler, merkezi yönetimin taşra örgütü, STK’lar, üniversiteler ve yerel toplumların katılımını da sağlayacak. Bu amaca yönelik olarak, UNDP, Küçükköy’de bulunan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi’nde SENTRUM Koordinasyon Ofisi kuracak. Ofis, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanında bilgi birikimini yaygınlaştıracak.

Enerjisa Enerji ayrıca, çevresel, sosyal ve ekonomik potansiyeliyle büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konuları bir arada değerlendirdiği “İşimin Enerjisi” markalı ürünlerinin entegrasyonu ile destek verecek.

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