Küçükbaş hayvan sayısındaki artış 2020'de de sürdü

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, 2020 yılı küçükbaş hayvan verilerini değerlendirdi. Küçükbaş hayvan sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 11,6 artarak 54 milyon 113 bine ulaştığını ifade eden Çelik, koyun sayısının yüzde 13'lük artışla 42 milyon 127 bine, keçi sayısının da yüzde 7'lik artışla 11 milyon 986 bine yükseldiğini söyledi.

Çelik, sektör adına sevindirici bir diğer gelişmenin de merinos koyunu ve tiftik keçisindeki artış olduğuna işaret ederek, "Merinos koyunu sayısının yüzde 15,3, tiftik keçisi sayısının ise yüzde 19,1 gibi çok yüksek oranda artması olumlu gelişmelerdir. Merinos koyunu sayısı bir yılda 3 milyon 76 bin 583'ten 3 milyon 547 bin 33'e, tiftik keçisi sayısı 241 bin 55'ten 287 bin 20'ye yükseldi. Hem merinos koyunu hem de tiftik keçisi dokuma sanayimiz açısından çok önemli." diye konuştu.

"YETİŞTİRİCİMİZ KISA SÜREDE HEDEFLERİN ÜZERİNE ÇIKACAKTIR"

Türkiye'nin hızla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "her nüfus başına bir küçükbaş hayvan sayısı" hedefine yaklaştığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınına rağmen sektör ayakta kaldı, üretimine ara vermedi. Çiftçimiz, yetiştiricimiz verilen destekleri boşa çıkarmadı ve küçükbaş hayvan sayısı artmaya devam etti. Gecesini gündüzüne katan, her türlü zorluğa rağmen işini aksatmadan sürdüren çiftçimiz, yetiştiricimiz kısa sürede hedeflerin üzerine çıkacaktır, bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Bu süreci en az hasarla atlatmamızda ve sektör olarak ayakta kalmamızda Tarım ve Orman Bakanı'mız Bekir Pakdemirli'nin yerinde ve zamanında yaptığı müdahalelerin büyük etkisi oldu. Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ve Pakdemirli'ye sektöre verdikleri destek için teşekkür ediyoruz."

Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün hedefe daha kısa sürede ulaşması için desteklerin artarak sürmesi ve başta yem maliyetleri olmak üzere girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini vurgulayarak, sektörün en büyük sorunlarından biri olan çoban meselesinin çözülmesinin, en ucuz yem kaynağı mera ve çayırların verimliğinin artırılmasının da sektöre faydası olacağını sözlerine ekledi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SAYISI 5 YILDA YÜZDE 31 YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 5 yıllık dönemde koyun sayısı yüzde 36 artarken keçi sayısı yüzde 16 yükseldi. Bu dönemde toplam küçükbaş hayvan sayısı yüzde 31 artış gösterdi.