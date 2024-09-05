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Küçük ölçekli balıkçılara verilecek destekler belli oldu

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#Balıkçı#Destek#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Küçük ölçekli balıkçılara verilecek destekler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:56

Denizlerde avcılık yapan 12 metre altı tekneler ile iç sulardaki tüm balıkçılara sağlanacak destekler, bu yıla kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı. Tutarların 5 bin lira ile 12 bin lira arasında değiştiği desteklemede, kadın balıkçılara pozitif ayrımla yüzde 35 daha fazla ödeme yapılacak.

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Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler, bu yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılığın av, avcılık ve sosyoekonomik verilerin toplanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine gelecek yıl ve 2026'da verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da sağlanacak desteklere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, denizlerde avcılık yapan 12 metre altı ve iç sulardaki balıkçı teknelerinin dahil olduğu desteklemede, tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında yükseltildi. Bu kapsamda, birim destekleme tutarları gelecek yıl en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak şekilde belirlendi.

 

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KADIN BALIKÇILARA DAHA FAZLA DESTEK VERİLECEK

Ayrıca, kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldı. Bu kapsamda söz konusu destekler, kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek.

Desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçıların, Bakanlık tarafından yayımlanan duyuruları yakından takip etmeleri önem taşıyor.

Öte yandan, Bakanlık, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının öncelikli konularının başında geldiğini belirtirken balıkçıların daha verimli ve bereketli av yapmalarına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

 

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#Balıkçı#Destek#Tarım Ve Orman Bakanlığı

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