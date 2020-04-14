Küçük Betül kumbarasını bağışladı

Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde yaşayan 8 yaşındaki Betül Nur Çelik, ‘Vefa Destek Hattını’ arayarak kumbarasında biriktirmiş olduğu harçlıklarını ihtiyacı olanlara yardımda bulunmak için bağışlayacağını söyledi.

BİZ BİZE YETERİZ

Vefa Destek görevi yürüten Jandarma personeli küçük kızın evine giderek kumbarası ile birlikte yazdığı mektubu teslim aldı. Betül Nur Çelik, mektubuna “Söz konusu vatansa geresi teferruattır, biz bize yeteriz” yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hitaben de “Allah size uzun ömürler versin” notunu düştü. Jandarma kumbaranı açarak içerisindeki parayı tutanakla teslim aldı. Kumbaradan çıkan 523.50 lira Çelik adına kampanya hesabına yatırıldı.

Pirinççi Mahallesi’nde yaşayan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Betül Nur Çelik “Koronavirüs nedeniyle ülkemiz zor durumda. Ben bir aydır kumbarada para biriktiriyordum. Kampanyayı duyunca paramı göndermek istedim. Babama söyledim, görevlileri aradık. İkinci kumbaramı biriktirmeye başladım. Koronavirüsü yenmek için bu kumbara dolunca tekrar göndereceğim” dedi. Araç alım satım işleriyle uğraşan üç çocuk babası Adem Çelik ise “Kızım koronavirüs nedeniyle çok üzülüyordu. Televizyonlardan yardım kampanyasını duymuş. Biriktirdiği parayla yanıma geldi. Duygulandım, hemen arayıp yetkililere haber verdik. Şimdi ikinci kumbarasını biriktiriyor. Bu günleri hep birlikte aşacağız” dedi.