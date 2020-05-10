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Ekonomi
Haber Giriş: 10.05.2020 - 19:25,Son Güncelleme:

Kuaförlerde Dijital Dönüşüme Ayak Uydurdu! Ön Ödemeli Randevu Sistemi

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Kuaförlerde Dijital Dönüşüme Ayak Uydurdu! Ön Ödemeli Randevu Sistemi
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İçişleri Bakanlığı korona virüs salgını önlemleri çerçevesinde geçici genelge ile kuaför ve berberleri kapatmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla berber ve kuaförlerin 11 Mayıs’ta açılacağı duyuruldu.

Salgının seyrinin iyiye doğru gitmesi, iyileşen hasta sayısının giderek çoğalması kuaför ve berberleri ekmek teknelerini bir an evvel açacakları gün için geri sayıma başlattı.

İstanbul’da bazı kuaför ve berberler, şimdiden daimi müşterilerine gelecek günler için randevu vermeye başladı. Bunlardan biri de Kuaförler Derneği Yöneticilerinden Kadir Alkan. Geliştirdiği dijital uygulama sayesinde müşterilerinden online ortamda kredi kartı ve banka kartı ile ödeme almasının yanı sıra bu uygulama müşterilerin boş gün ve saatleri de kolayca görmesini sağlıyor.

Konu ile ilgili olarak Kuaförler Derneği Yöneticilerinden Kadir Alkan, “Salgının seyrinin iyiye doğru gitmesi hepimizi umutlandırdı. İşimizin başına dönmek, müşterilerimiz ile sosyal mesafe kurallarını gözeterek bir an evvel bir araya gelmek istiyoruz. Son günlerde birçok müşterimiz randevu almaya başladı. Bu durum, biz kuaför ve berber esnafına bayram sevinci yaşattı” dedi.

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