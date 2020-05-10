Kuaförlerde Dijital Dönüşüme Ayak Uydurdu! Ön Ödemeli Randevu Sistemi

Salgının seyrinin iyiye doğru gitmesi, iyileşen hasta sayısının giderek çoğalması kuaför ve berberleri ekmek teknelerini bir an evvel açacakları gün için geri sayıma başlattı.

İstanbul’da bazı kuaför ve berberler, şimdiden daimi müşterilerine gelecek günler için randevu vermeye başladı. Bunlardan biri de Kuaförler Derneği Yöneticilerinden Kadir Alkan. Geliştirdiği dijital uygulama sayesinde müşterilerinden online ortamda kredi kartı ve banka kartı ile ödeme almasının yanı sıra bu uygulama müşterilerin boş gün ve saatleri de kolayca görmesini sağlıyor.

Konu ile ilgili olarak Kuaförler Derneği Yöneticilerinden Kadir Alkan, “Salgının seyrinin iyiye doğru gitmesi hepimizi umutlandırdı. İşimizin başına dönmek, müşterilerimiz ile sosyal mesafe kurallarını gözeterek bir an evvel bir araya gelmek istiyoruz. Son günlerde birçok müşterimiz randevu almaya başladı. Bu durum, biz kuaför ve berber esnafına bayram sevinci yaşattı” dedi.