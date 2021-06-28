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Ekonomi
Haber Giriş: 28.06.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

KTO Karatay Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

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KTO Karatay Üniversitesi 2 Öğretim Üyesi alıyor

KTO Karatay Üniversitesi 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Tıp Fakültesi bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Mali İşler Direktörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/Konya adresine yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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