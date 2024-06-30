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Kruvaziyerle mayısta 195 bin 844 turist geldi

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#Kruvaziyer#Turizm#Kruvaziyer Turizm
Kruvaziyerle mayısta 195 bin 844 turist geldi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

KURVAZİYERLE mayısta Türkiye’ye 195 bin 844 turistin geldi, 5 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 330 bin 958’e yükseldi.

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2015’in ardından en fazla kruvaziyer turistinin geldiği mayısta, ilk dört ayın yüzde 45 üstüne çıkıldı.

Kruvaziyer turizminde ocak-mayıs döneminde Türkiye’de 14 limana 264 gemi demir attı. Limanlara uğrak yapan gemilerle 5 ayda 330 bin 958 turist Türkiye’yi gezdi. 5 ayda en fazla kruvaziyer ile yolcunun geldiği liman Kuşadası oldu. Kuşadası 5 ayda 133 kruvaziyerle 175 bin 48 turisti ağırladı. İstanbul’a 40 kruvaziyerle 58 bin 254, Bodrum’a 15 kruvaziyerle 14 bin 806 yolcu geldi. Bu yıl ocak-mayıs döneminde diğer limanlara gelen kruvaziyer ile yolcu sayısı şöyle: Alanya 4 kruvaziyerle 4 bin 115, Amasra 10 kruvaziyerle 8 bin 932, Antalya 7 kruvaziyerle 3 bin 586, Bozcaada 2 kruvaziyerle 1948, Çanakkale 7 kruvaziyerle 5 bin 673, Çeşme 2 kruvaziyerle 811, Dikili 3 kruvaziyerle bin 248, İzmir 13 kruvaziyerle 22 bin 909, Marmaris 9 kruvaziyerle 16 bin 389 yolcu.

 

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#Kruvaziyer#Turizm#Kruvaziyer Turizm

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