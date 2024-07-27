Kruvaziyerde hedef büyüyor... Tek vizeyle 4 Yunan adası

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TÜRKİYE’nin turizmde ‘60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir’ hedefine ulaşmasında cruise gemilerinin önemli payı var. Özellikle son yıllarda yapılan yatırımlar kruvaziyer turizminde Türkiye’yi öne çıkardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye, 2023’te bin 192 gemiyi limanlarında ağırladı. Gemilerle gelen yolcu sayısı da yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdi ve 1 milyon 542 bin 522 oldu. Sektör temsilcileri, 2024’te yeni rekorların geleceğini ve 2 milyonun üzerinde yolcuya ulaşılacağını tahmin ediyor.

Bu yıl cruise gemilerine talebin artmasında yerli turistin de payı olması dikkat çekti. Bunun nedenlerinden biri de Türk turistlerin vize sorunu.

TEK VİZE İLE DÖRT ADA

Yunan adalarına giden cruise gemileriyle ilgili araştırma yaptık. Ne gibi avantajlar sunuluyor diye baktığımızda ‘tek vize ile birkaç adaya gidilebildiği’ çıktı karşımıza. Konuyu piyasada sorguladığımızda ise bir şirketin bu vize kolaylığını uyguladığını gördük. Selectum Blu adındaki şirketin Blue Sapphire isimli gemisi, üç veya dört gecelik Çeşme çıkışlı Rodos-Kos-Leros-Samos adalarına seyahat düzenliyor. Edindiğimiz bilgiye göre, alınacak kapı vizesi gemi şirketinin aldığı özel izinle oluyor ve uğranılan ilk limanda kapı vizesi alınıyor, diğer limanlarda geminin verdiği kişisel kartlarla giriş-çıkış yapılıyor. Kapı vizesi kapsamında normalde evrakların kargo ile feribot firmasına gönderilmesi gerekirken, burada mail yoluyla şirkete iletmek yeterli oluyor. Aradığımız firma yetkilileri vize ücretinin ise 70 Euro olduğunu söyledi.

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ORTALAMA 15 BİN KİŞİ GİDECEK

Costa Cruises Türkiye Müdürü Ercan Abitağaoğlu’na konuyu sorduk. Blue Sapphire isimli geminin kapı vizesini kapsayan Yunan adalarına gittiğini ve çok rağbet gördüğünü belirtti. Abitağaoğlu, “Geminin kapasitesi 800 kişi, her hafta iki program yapıyor ve Çeşme’den dolu kalkıyor. Ortalama bir hesap yapılırsa 2024’te yaklaşık 15 bin kişi kruvaziyer tatilini gerçekleştirmiş olacak” dedi.

Abitağaoğlu’nun verdiği bilgiye göre, şu an tek vize ile dört adaya giden şirket bulunuyor. Kapı vizesinin geçerli olduğu adalara giden gemilerin bu uygulamayı yapabildiğini belirten Abitağaoğlu, “Gemi bir rotayı ilan ettiği zaman yaklaşık iki sene öncesinden ilan eder ve satışa açar. Önceden yapılan anlaşmalar nedeniyle seferler belli olduğu için gemiler rota değiştiremez. O yüzden şu an bir gemi şirketi bunu yapıyor. Şirket, uğradığı Yunan adasındaki liman işlerini yürüten acenta üzerinden kapıda vize sürecini başlatıp bitirmiş oluyor” bilgisini verdi.

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YÜZDE 80 TEKRAR TERCİH EDİYOR

Kruvaziyerin keyifli bir tatil çeşidi olduğunu belirten Abitağaoğlu, “Dünya genelinde bu alan her yıl performansının üzerine yüzde 10 koyuyor. Türkiye’de hâlâ çok yeni diyebiliriz. Bir Türk turistin kruvaziyer tatiline çıktığında bir sonraki seyahatinde yine gemi tatili planlama olasılığı yüzde 80. Dolayısıyla iç pazarda yükselen bir trend” dedi.

HEDEF 2 MİLYONDAN FAZLA YOLCU

Celestyal Türkiye Direktörü & Karavan Turizm Cruise Direktörü Özgü Alnıtemiz, kruvaziyer sektörünün 2023’te yeniden parladığı görüşünde. Bunda yapılan yatırımlar ve limanların payı olduğunu belirten Alnıtemiz, şöyle konuştu: “Sektörümüz güçleniyor, hedefler de büyüyor. Türkiye donanımlı limanlarımızla ve havaalanları ile bölgede deniz ve hava trafiğinin birleştiği güçlü bir hub haline geldi. Sektör ve yatırımlar güçlendikçe, dünyadaki gemi şirketlerinin rotası daha çok Türkiye’ye çevriliyor. Kruvaziyerin hedef yolcu sayısı 2024 için 2 milyonun üzerinde. Ancak Bakanlığımızın ‘60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir’ hedefi göz önüne alınırsa; kruvaziyer olarak bu hedefte daha çok pay almalıyız, bunu çok daha yukarıya çekecek potansiyele sahibiz.” “Kruvaziyer sadece ülkemizde değil dünyada da yükselişte” diyen Alnıtemiz, ” 2023’te dünyada toplam 31.5 milyon olan cruise yolcu sayısının 2024’te 36 milyona, 2027’de 40 milyona çıkması bekleniyor. Amerika 15 milyon cruise yolcu sayısı ile hala pazarda lider” ifadelerini kullandı.

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TEK VİZEYLE SEYAHAT MÜMKÜN

Kapı vizesi uygulamasının başlatılmasıyla yerli turistin Yunan adalarına olan talebinin yüzde 60, cruise turuna talebin ise yüzde 30 arttığını belirten Tatil Dükkânı Genel Müdürü Güray Günay, “Yunan adaları bu alanda önemli bir destinasyon olmaya devam ediyor. Geçen seneye oranla, kruvaziyer turizminde yüzde 30’a yakın bir artış oldu ve yaz sezonu sonuna kadar artışın devam etmesi bekleniyor. Bu beklenti hem yeni kruvaziyer turlarının eklenmesi hem de Yunan adalarının popülaritesinden kaynaklanmakta” diye konuştu. Günay ayrıca, cruise gemisiyle tek vize ile birkaç adaya seyahat edebilmenin mümkün olduğunu belirtti. Günay, “Kapı vizesi uygulaması ile belirli adalara hızlı bir şekilde geçiş yapabilmek mümkün. Turun kapsamındaki adalara tek vize ile seyahat edebiliyor. Gemi turu şirketlerinin anlaşmasıyla doğru orantıda ilerleyen vize sistemi değişkenlik gösterebiliyor” dedi.