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Krize rağmen yenilerini duyurdu... Rekor kırmıştı! 2022 için flaş tahmin

#Tesla#Elon Musk#Son Dakika
Krize rağmen yenilerini duyurdu... Rekor kırmıştı 2022 için flaş tahmin

Tesla yöneticisi Elon Musk, bu yıl şirketin satışlarının 2021'e kıyasla yüzde 50'den fazla artmasını beklediklerini söyledi.

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Elektrikli araç üreticisi Tesla geçen yıl 5,5 milyar dolarlık kârla rekor kırmıştı. Şirketin satışları ise yüzde 71 artışla 53,8 milyar dolara çıkmıştı. Tesla geçen yıl 936 bin aracı sahiplerine teslim etti.

Şirket bu yılki büyüme beklentisinin geçen yılın altında kalmasında tedarik zinciri sorunlarının etkisi olduğunu söyledi. Elon Musk 2021'in Tesla ve elektrikli araçlar için "bir atılım yılı" olduğunu söyledi ve ekledi:

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"Yıl boyunca herkes gibi tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele ederken büyümeyi başardık. 2022'de de büyümemizi kısıtlayacak ana faktör tedarik zinciri sorunları olacak. Fakat büyümenin yüzde 50'nin üzerinde olmasını bekliyoruz."

Dünyanın dört bir yanındaki araç üreticileri çip kıtlığı başta olmak üzere tedarik zinciri sorunlarından etkilenirken Tesla, bundan daha az etkilenmeyi başardı.

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Tesla araçlarında daha kolay bulunabilen çipleri kullanıyor ve hızla yeni yazılımlar hazırlayabiliyor. Bunu başaramayan rakipleri ise üretimlerini yavaşlatmak zorunda kalıyor.

Krize rağmen yenilerini duyurdu... Rekor kırmıştı 2022 için flaş tahmin

YENİ FABRİKALAR

Üretime California'da başlayan ve bugün Texas'ta ve Çin'de üretim tesislerine sahip olan Tesla, Berlin'de de yeni bir fabrika inşa ediyor.

Köklü otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara odaklanmaya başladığı bir dönemde bu tesislerin Tesla'nın üretim kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.

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Musk, Tesla'nın başka ülkelerde yeni fabrika planları olduğunu da söyledi ve ekledi:

"Tamamen otonom sürüşe sahip araçlar Tesla'nın en önemli kâr kaynaklarından biri olacak. Bir yazılım güncellemesiyle tamamen kendini sürebilir hale dönüşebilecek araç filoları, tarihteki en büyük değer artışını sağlayabilir."

Wedbush Securities analisti Dan Ives, tedarik sorunlarının çözülmesi durumunda Tesla'nın satışlarının yüzde 10 ile yüzde 20 arasında artabileceğini söyledi.

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