Kriz söylentisi Deutsche Bank’ı eritti

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ABD ve Avrupa’da endişeyle takip edilen bankacılık krizinde cuma günü gündem, Deutsche Bank’tı. Üç gün arka arkaya gerileyen banka hisselerindeki düşüş cuma günü yüzde 11’i aştı. Bankanın hisselerindeki gerileme ve kredi temerrüt takaslarında (CDS) görülen ani yükseliş, “Avrupa’nın bir sonraki hasta bankası DeutscheBank mı olacak” sorusunu gündeme getirdi. Bankanın son günlerde yaşadığı olumsuz tablo nedeniyle mart ayı içinde şu ana kadar toplam değerinin beşte birini kaybettiği belirtildi. Hisselerinde düşüş yaşayan tek banka Deutsche Bank değil. Commerzbank yüzde 9, Fransız Societe Generale ve UBS de yüzde 7 geriledi. Barclays ve BNP Paribas’da ise düşüş yüzde 6’yı aştı. Deutsche Bank 10 çeyrektir kâr açıklamış ve bankanın 2022’de net kârı 5 milyar Euro olmuştu. Avrupa borsalarında gün içinde düşüşler hâkim olurken; bankacılık sektöründe stres ve borsalarda aşağı yönlü görünüm kapanışta da sürdü.

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’ENDİŞEYE GEREK YOK’

Deutsche Bank’ın hisselerindeki hızlı gerileme, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, bankacılık sektöründeki krizleri görüşmek üzere toplandığı gün gerçekleşti. ABD’de görülen banka iflasları ve Avrupa’ya sıçrayan krizin olası etkilerinin değerlendirildiği toplantı sonrası Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, “Deutsche Bank kârlı, endişeye gerek yok” mesajı verdi. Toplantıya katılan liderler de bankaların sermayelerinin güçlü olduğunu ve krizlere dayanacağını söyledi. Son dönemde arka arkaya yaptığı yorumları değiştirmesiyle eleştirilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise yine sert duruşunu yumuşattı ve son olarak Temsilciler Meclisi’nde yaptığı konuşmasında hükümetin, küçük bankaları desteklemek için acil önlemler almaya hazır olduğunu belirtti.

KRİPTODA FAİZ BEKLENTİSİ

Kripto para piyasasında ise Binance ve Tether tarafındaki gelişmeler piyasaya yön verdi. Binance, spot işlemlerin askıya alındığını duyurdu. İlk olarak kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yaşanan teknik bir sorunun çözümü için çalışmaların sürdüğü belirtilirken; Binance CEO’su CZ’nin yaptığı açıklamada ise çalışmaların standart bir prosedür olarak alım satım işlemlerini durdurduğu kaydedildi.

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Binance tarafındaki gelişmelerin ardından Bitcoin 28 bin doların altına geriledi. Bitcoin’de haziran ayından bu yana görülmeyen 28 bin dolar seviyesi, uzmanlara göre, piyasanın faiz beklentileri hakkında beklentilerine yönelik bir mesaj niteliği de taşıyor.

Kripto para sektörünün en büyük sabit kripto para birimi Tether’in CTO’su Paolo Ardoino ise CNBC’ye yaptığı açıklamada, yılın ilk çeyreğinde 700 milyon dolar kâr beklentilerinin olduğunu belirterek, Tether’ın yaklaşık 1.6 milyar dolarlık rezervi olduğunu söyledi.

ALTINDA YENİ REKOR

Devam eden bankacılık krizi, güvenli liman altına olan talebi de öne çıkarıyor. Dün, ons altında 2 bin dolar seviyesine yaklaşılırken, gram altın ise kapanışta 1.223 TL oldu. Gram altın cuma gün içindeyse, 1.233 TL seviyeyisini test ederek, rekor kaydetti. Haftanın son işlem gününde ekonomiye dair belirsizlikler ve resesyon söylemleriyle yükseliş yakalayan altın dışında kıymetli metallerde de bu hafta genel itibarıyla yükseliş kaydedildi.