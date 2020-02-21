Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle kriz sevdalılarını hüsrana uğrattıklarını söyledi. Bakan Albayrak, Gaziantep Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘Gaziantep İş Dünyası ile Buluşma’ programında, iş dünyasıyla bir araya geldi. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. şehri olan Gaziantep’in 7 milyar dolarlık ihracat hedefini de neredeyse 2019 yılının son ayına gelmeden yakaladığına dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu: “Antep’imiz ihracat hedeflerini, 2019 yılı gibi zor bir yılı, bölgemizdeki istikrarsızlığın artmasına rağmen bu rakam ile kapatıyorsak demek ki Gaziantep’te çok daha büyük bir potansiyel var. Sadece Gaziantep’in ihracatını artırmanın yollarını değil, Türkiye’nin ithalatını ikame edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız. Gaziantep 19. ilimiz. İnşallah buradan Mardin’e geçeceğiz. Birileri bizim bu reel sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya gelmemizden, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ ideali için ekonomide yeni bir başarı hikayesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Ankara’da oturup ahkam mı keselim? Her yolu denediler. Olmadı. Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle ‘kriz sevdalılarını’ hüsrana uğrattık.”

ENFLASYON VE FAİZLE MÜCADELE

Enflasyonda, kurda ve faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşme olduğunu belirten Albayrak, “Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz. Sanayi üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü göstergelerinde özellikle Satınalma Yöneticileri Endeksi’ndeki (PMI) sıçrama ile Türkiye’yi yeniden sağlıklı bir büyüme trendine kavuşturduk ama yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde yakalayacağız. Merkez Bankası, politika faizleri ile ilgili bir adım daha attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti. Merkez Bankası, elindeki tüm aygıtları, kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor. 1.5 yıldır ‘Faiz inerse kur sıçrar,’ ‘Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz’ ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse beklemesin” dedi. Bakan Albayrak, makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın zamanda tabana yayılacağını, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağı da ekledi.

Daha sonra Mardin’e geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Mardin Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Mardin İş Dünyası ile Buluşma” programına katıldı.

TÜRK LİRASI’NA DAYALI FONLAMA MODELİ

FARKLI ve güçlü finansman modelleriyle üretimi ve istihdamı arttırmaya devam edeceklerini belirten Albayrak, “Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı arttıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirası’na dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz. Kalkınma Bankası aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle, stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz” dedi.

İVME PAKETİ MÜJDESİ

“İVME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum” diyen Albayrak şöyle devam etti: “Yerli üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz. Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8.5 faizli olarak belirlendi. TLREF endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF + yüzde 1.5, 7 yıldan fazla vadede TLREF+ yüzde 2 olarak uygulanacak. Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD finansman paketinde de iş insanlarımızı sevindirecek müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre 1-1.5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a indi.”