Kriz refleksi Türkiye’ye güvenimizi artırdı

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DÜNYA çapında 100’ün üzerinde oteli bulunan Asyalı lüks otel zinciri Shangri La Grup, 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen Hatay’da 300 konutluk konteyner kent inşa etti.AFAD işbirliğinde 1 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Hatay Dostluk Kenti’nin açılışı için Türkiye’ye gelen Shangri La Grup CEO’su Kong Leong Chan, “Depremden sonra Türk insanının gösterdiği dayanışma ve mücadele bizi çok etkiledi. İnsanların ne kadar çeviklikle krizden çıkabildiğini gördük. Bu süreçte Türk insanını daha iyi tanıdık ve bu coğrafyaya daha fazla güvenmeye başladık. Türkiye’de yeni yatırımlarımızla da var olmak istiyoruz. Sadece İstanbul’la değil, başka şehirlerle de ilgileniyoruz’’ dedi.

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Kong Leong Chan - Şenay Büyükköşdere

TARİHİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRMEK İÇİN

Shangri La Grup Dünya Başkanı Kouk Hui Kwong’un Türkiye’de yaşanan depremi duyar duymaz hemen yardımlaşma için harekete geçilmesi talimatı verdiğini anlatan Chan, sözlerine şöyle devam etti: “En büyük sorun barınmaydı ama kalıcı konutlar inşa etmek için vakit de yoktu. Biz de en hızlı şekilde bir konteyner kent inşa etme kararı aldık. Çin de ağır bir deprem trajedisi yaşadığı için bu acıyı derinden paylaştı. Biz de konteyner kentin adını tarihten gelen Çin ve Türkiye dostluğunu anmak ve canlandırmak adına ‘Dostluk Kenti’ koyduk. Antalya’dan tedarik ettiğimiz 300 konteynerle bu kenti AFAD işbirliğiyle hayata geçirdik. Bunun için 1 milyon dolarlık bir finansman sağladık.”

KRİZDEN ÇIKMA BECERİSİ ETKİLEYİCİ

Shangri La Grubu’nun Türkiye’deki tek otelinin bundan 10 sene önce İstanbul Beşiktaş’ta açıldığını hatırlatan Kong Leong Chan, pazara ilişkin gözlemlerini şöyle anlattı: “Türkiye çok ilginç bir pazar. Doğu’yla Batı’yı birbirine bağlayan, çok stratejik konumda, genç bir nüfusa sahip ve doğası çok güzel bir ülke. Ne yazık ki pandemiden dolayı üç yılı kaybettik. Depremden sonra Türkiye’nin ne kadar cazip bir ülke olduğunu, hayatların ne kadar canlı olduğunu ve insanların ne kadar çeviklikle krizden çıkabildiğini gördük. Türk insanının dayanıklılığı ve adaptasyonu çok etkileyici. Bu çok önemli. Depremden sonra çok kısa bir süre içinde hayata dönebilmesi ülkeyle ilgili çok önemli bir gösterge.”

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İŞİN PÜF NOKTASI İNSAN

Shangri La Grup’un Türkiye’de yeni yatırımlarla da var olmak istediğini söyleyen Chan, yatırım planları hakkında şu bilgileri verdi: “Biz Türkiye pazarına güveniyoruz ve yatırım yapmak için uygun bir pazar olduğunu düşünüyoruz. Depremden sonra insanların gösterdiği mücadele bizi çok etkiledi. Çünkü işin püf noktası insandır. Biz bu süreçte Türk insanını daha iyi tanıdık ve bu coğrafyaya daha fazla güvenmeye başladık. İnsanların kriz durumlarında sergilediği tavır, bence çok çok önemli bir gösterge. Afet yaşandıktan sonra Türk insanının kolektif bilinç içindeki yardımlaşması hayata karşı tutkuyla, çeviklikle birlikte emek vermesi çok kıymetliydi. Bu davranış biçimi, yardımlaşma ruhu bizi çok etkiledi. Türkiye’ye güvenimizi artırdı.”

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JEN MARKAMIZ TÜRKİYE’YE UYGUN

GRUBUN İstanbul’u iyi tanıdığını ifade eden Chan, “İstanbul pazarını iyi öğrendik. Türkiye büyük bir ülke ve biz kesinlikle başka şehirleri de bilmek, tanımak isteriz. Sadece İstanbul’la değil, başka şehirlerle de ilgileniyoruz. ‘Jen’ adında hedef kitlesi özellikle gençler olan bir markamız var. Bu markanın Türkiye için uygun olduğunu düşünüyoruz. Doğru zamanda doğru girişim imkânlarını değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.