Kriz onu da vurdu! Otomotiv devi üretimi durduruyor

Çip krizi dünyada etkisini sürdürürken özellikle otomobil şirketlerinde üretim kesinti haberi arka arkaya geliyor. Son olarak Tesla, Çin’deki fabrikada üretim hattının çip sıkıntısı nedeniyle ağustos ayında 4 gün kesintiye uğradığını bildirdi.

Tesla’nın ‘Model Y’ üretiminde aksamalar meydana geldi. Bloomberg, Çin fabrikasındaki üretimin artık normale döndüğünü söyledi. Tesla’nın Çin’deki temsilcileri raporla ilgili Reuters'ın sorularına yanıt vermedi.

EN ÇOK ETKİLENEN SEKTÖR OTOMOTİV SEKTÖRÜ OLDU

Geçen yıl pandeminin elektronik talebini artırması ve tedarik zincirinde sıkıntılara neden olmasıyla birçok sektörde çip krizi yaşandı. Otomotiv sektöründe üretimi etkileyen kriz, sektörde küresel çapta büyük gelir kaybına neden oldu.

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford, geçtiğimiz günlerde yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretime geçici olarak tekrar ara vereceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde de Nikkei gazetesi Toyota Motor Corp'un kritik yarı iletken sıkıntısı nedeniyle Eylül ayında küresel üretimi önceki planına göre yüzde 40 azaltacağını bildirmişti.

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