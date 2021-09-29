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Kritik veri açıklandı! Ekonomiye güven arttı

#Türkiye Ekonomisi#TÜİK#Ekonomik Güven Endeksi
Kritik veri açıklandı Ekonomiye güven arttı

Ekonomik güven endeksi eylül ayında yüzde 1,6 oranında yükselerek 102,4 değerini aldı. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 100,8 iken, eylül ayında %1,6 oranında artarak 102,4 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Kritik veri açıklandı Ekonomiye güven arttı

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında %1,8 oranında artarak 79,7 değerini, reel kesim güven endeksi %1,0 oranında artarak 113,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,8 oranında artarak 115,6 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 91,8 değerini aldı.

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#Türkiye Ekonomisi#TÜİK#Ekonomik Güven Endeksi