Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kritik tarih 31 Aralık 2022... Pazartesi görüşülecek Erdoğan açıklayacak: Vergi borçlarına yeni yapılandırma geliyor

Güncelleme Tarihi:

#Vergi Borçları#Yapılandırma#Paket
Kritik tarih 31 Aralık 2022... Pazartesi görüşülecek Erdoğan açıklayacak: Vergi borçlarına yeni yapılandırma geliyor
Neşe Karanfil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2023 07:00

Vergi borçları ve tüm idari para cezalarını kapsayacak geniş çaplı bir yapılandırma paketi yolda. Pazartesi günü detayları açıklanacak pakette daha önce sunulmayan ödeme imkânlarının yer alacağı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı paket ile peşin ödemelerde borcun yüzde 90’ının silinmesi gibi kolaylıklar sağlanacağı vurgulandı.

Haberin Devamı

Vergi, prim ve idari para cezaları için geniş çaplı yapılandırma paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazır hale getirdiği borç yapılandırma paketinde matrah artırımı, kasa stok affı gibi maddeler de yer alacak. Geçmiş yapılandırmalarda uygulanan peşin ödemede faizin yüzde 90’ının silinmesi uygulaması bu yapılandırmada da olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından pazartesi günü açıklanması beklenen paket, şimdiden heyecan yarattı.

Paket ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan borçların tamamının yapılandırılacağı belirtiliyor. Diğer yapılandırmalardan farklı olarak bu kez, borçlulara 18 aydan fazla taksit imkânı sunulması üzerinde duruluyor.

Gözden Kaçmasın

Bakan Akar ne zaman Londra’ya gitse...Bakan Akar ne zaman Londra’ya gitse...Haberi görüntüle

PEŞİN ÖDEME FIRSATLARI

Bir süredir kulislerde konuşulan vergi ve prim borçlarının yapılandırılması paketi Maliye’ye olan vergi borçları, adli ve idari cezalar, öğrenim kredileri, Motorlu Taşıt Vergileri, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları, sigorta primlerini kapsayacak. Geçmiş yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkânı getirilecek. Peşin ödeme seçeneğinde yüzde 90’a kadar borç silinmesi alternatifi sunulacak. Trafik para cezaları ve idari para cezalarında ise peşin ödemelerde borçta yüzde 25 indirim olacak. paket kapsamında belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesi de söz konusu olabilir. yapılandırma için kritik tarih ise 31 Aralık 2022 olarak belirledi. Paket, bu tarihten önceki borçları kapsayacak.

Haberin Devamı

TAKSİT SAYISI 18’İN ÜSTÜNE ÇIKABİLİR

Genellikle vergi borcu yapılandırmalarında 6, 9, 12 ve 18 ay taksitte ödeme imkânı sunuluyor, ödemeler iki ayda bir isteniliyordu. Borçlunun tercih ettiği ödeme taksit sayısına göre belli bir katsayı da uygulanıyordu. Yeni pakette ise altı taksit seçeneğini tercih eden bir borçlu, belirlenen katsayı oranlarına göre hesaplanan tutarı iki ayda bir olmak üzere 12 ayda ödeyebilecek. 18 taksit seçeneğinde ise 36 ayda ödeme yapılacak. Yeni pakette taksit sayısının da 18’in üzerine çıkabileceği ifade ediliyor. Vade 18’in üzerine çıkarsa, örneğin 20 ay olursa borç 40 ayda ödenebilecek. Taksit seçeneği 24 ay olursa borç 48 ayda ödenebilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Milyonlarca kişiye müjde Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyorMilyonlarca kişiye müjde! Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyorHaberi görüntüle

MATRAH ARTIRIMI İMKÂNI GELİYOR

Yeni yapılandırmada matrah artırımının da yer alacağı öğrenildi. Getirilecek düzenlemeyle matrah veya vergi artırımında bulunan ve şartları yerine getiren mükelleflere ilişkin olarak vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak. Matrah artırımı ile geriye dönük beş yıl için matrah artırım oranları ve asgari matrah artırım tutarları belirlenecek. Bu tutarlara göre artırım yapılması halinde mükellefler denetimden kurtulacak. İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan ya da alsa da işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesi ile işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesi imkânı da yeni pakette yer alacak.

Haberin Devamı

ŞUBATTA ÇIKABİLİR

Yeni paketin hazırlıkları devam ediyor. Paketin şubat ayında Meclis’ten çıkabileceği belirtiliyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Vergi Borçları#Yapılandırma#Paket

BAKMADAN GEÇME!

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi Pişince tüm vitamini gider inanışı doğru mu

Sebzeleri çiğ tüketmek mi daha sağlıklı yoksa pişirmek mi? 'Pişince tüm vitamini gider' inanışı doğru mu?

#Sağlık
Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

Yumurta akı filtresi mikroplastik sorununa çözüm olabilir mi? ‘Fakülte toplantısında oturmuş sandviçime bakarken aklıma geldi’

#Plastik
Konyaspor, İlhan Palutu neden gönderdi Yerel basın: Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı

Konyaspor, İlhan Palut'u neden gönderdi? Yerel basın: "Mezara gidecek, kamuoyuna açıklanmayacak bazı durumlar yaşandı"

#İlhan Palut