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Kritik karar saat 14.00'te! Merkez Bankası ne yapacak?

#Faiz Kararı#Merkez Bankası#Politika Faizi
Kritik karar saat 14.00te Merkez Bankası ne yapacak

Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Politika faizinde son artış mart ayında yapılmıştı. Uzmanların ağırlıklı olarak beklentisi son beş toplantıda yüzde 19 seviyesinde sabit bırakılan politika faizinin bugün de değiştirilmemesi yönünde.

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Piyasalar Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Politika faizi son 5 toplantıa değiştirilmedi. Piyasada ağırlıklı beklenti faizin bugün de sabit bırakılması yönünde.

AA Finans'ın bugün açıklanacak faiz kararına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

Kritik karar saat 14.00te Merkez Bankası ne yapacak

FOREKS ANKETİ

Foreks anketine katılan 25 kurumun 22'si politika faizinde değişiklik beklemiyor. 3 kurum ise Merkez Bankası'nın politika faizinde 100 baz puan indirime giderek faizi yüzde 18 seviyesine indireceği görüşünde.

Bu ay faizlerin sabit bırakılacağı görüşünü savunan ekonomistlerden 4'ü ekimde, 9'u kasımda, 1'i ekim veya kasım ayında, 1'i aralıkta, 2'si 4.çeyrekte, 1'i ise Mart 2022'de ilk faiz değişikliği kararı alınacağı tahmininde bulundu.

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2021 yıl sonuna ilişkin görüş belirten 21 ekonomistin medyan tahmini yüzde 18,00 seviyesinde gerçekleşti. Yıl sonu anketine ilişkin en düşük faiz tahmini yüzde 16,00, en yüksek tahmin ise yüzde 19,00 seviyesinde oluştu. Geçen ayki ankette yıl sonu faiz beklentisi yüzde 18,00 seviyesinde bulunurken, tahminler yüzde 17,00-19,00 aralığında oluşmuştu.

Reuters anketine katılan 19 kurumun 18’i de eylül ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor. Bir kurum politika faizinde 100 baz puan indirim bekliyor.

Fed faiz kararını açıkladı

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SON ARTIŞ MART AYINDA YAPILDI

TCMB, mart ayında 100 baz puanlık faiz artırımı beklentisine karşın 200 baz puanlık artırım kararı ile faizi yüzde 19,00'a yükseltmiş, nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise faizi beklentilere paralel olarak yüzde 19,00 seviyesinde sabit bırakmıştı.

FED DEĞİŞTİRMEDİ

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyon hedefini sağlamayı amaçladığına işaret edilen açıklamada, bu hedeflere ulaşılana kadar para politikasının destekleyici duruşunun sürdürülmesinin beklendiği yinelendi.

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Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bankanın, geçen sene aralık ayından başlayarak her ay hazine tahvilleri için ayda en az 80 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymet alımları için ayda en az 40 milyar dolar olmak üzere varlık alımı yaptığı kaydedilen açıklamada, bu durumun maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edileceği vurgulandı.

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#Faiz Kararı#Merkez Bankası#Politika Faizi