Kritik gün yarın! Altın fiyatlarında neler oluyor?

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Ons altın fiyatları, piyasalar açısından haftanın en kritik günü yaklaşırken, 1700 dolar seviyesine kadar gerileyerek 21 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Altın fiyatları üzerinde, Majör merkez bankalarının (ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası) parasal sıkılaşmaya yönelik kararları ve mesajları baskı yaratmayı sürdürüyor.

Yarın Türkiye saati ile 15:30’da ABD ağustos ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Bu veri piyasalar açısından oldukça kritik olurken; ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasında yol haritasını belirleyen en önemli iki veriden biri olarak bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell, daha önceki konuşmalarında faiz artırımlarının hızı için ekonomik verilerin izleneceğini belirtirmiş; bunların enflasyon ve tarım dışı istihdam olduğunu vurgulamıştı.

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Piyasalar, ABD’de ağustos ayında tarım dışındaki iş gücünün 300 bin kişi artmasını beklerken; önceki veri tahminlerin çok üzerinde oldukça güçlü gelmişti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelecek bir veri, ABD istihdamında iyileşme sürüyor algısıyla Fed’in faiz artırımında hızlanabileceği beklentilerini kuvvetlendirebilir. Bu da doları güçlendirerek, ters korelasyon etkisiyle altın üzerinde baskı oluşturabilir. Tam tersi bir durumda ise, istihdamda bozulma yaşanıyor algısıyla Fed faiz artırımlarını yavaşlatabilir. Bu da altın fiyatlarını destekleyebilir.

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Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 21-22 Eylül tarihlerinde yapılacak. Piyasalardaki fiyatlamalara bakıldığında şu an Fed’den 75 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor.

Fed Başkanı Powell’ın ve Fed yetkililerinin verdiği şahin mesajlarla ABD 2 yıllık tahvil faizi 14 Kasım 2007 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi görürken; ABD 10 yıllık tahvil faizi de 2 ayın zirvesine tırmandı. ABD dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 para birimine karşı değerini ölçen dolar endeksi, önceki gün 109,48 seviyesine kadar yükselerek 20 yılın en yükseğini görürken, bugün de zirveye yakın seyrini koruyor. Altın fiyatları ise, ters korelasyon etkisiyle bugünkü işlemlerde 1700 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ons altın saat 13:45 itibarıyla yüzde 0,58 oranında düşüşle 1700 dolarda bulunuyor.

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GRAM ALTIN DA DEĞER KAYBEDİYOR

Gram altının fiyatı, 1 ay sonra ilk defa dün 1000 liranın altına sarkarken, gün içerisinde en yüksek 1002,63 lirayı; en düşük 985,36 lira seviyesini gördü. Gram altın, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, şu dakikalarda yüzde 0,57 oranında düşüşle 995,01 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1645 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 767 liradan işlem görüyor.Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1007 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 999 liradan başlamıştı.

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ALTIN YÜKSELEN DOLAR VE FAİZLERDEN OLUMSUZ ETKİLENECEK GÖZÜKÜYOR

Enver Erkan - Tera Yatırım Başekonomisti





Altın, hisse senedi piyasalarındaki zayıf risk iştahının ortasında doların güçlenmesiyle gerilemiş görünmektedir. Avrupa hisse senetleri ve ABD vadeli işlemleri, para politikasına yönelik giderek sıkılaşan görünüm ve Çin'deki karantinanın baskısı altında kaldı.

Dolar, yatırımcıların sığınak aramasıyla yükseldi ve faizsiz enstrüman olan altın da bu konjonktürde düşüş hareketinin içinde kaldı. Son FOMC şahinleşmesi ile beraber, altın yükselen dolar ve faizlerden olumsuz etkilenecek gözüküyor.Ons altında aşağı yönlü kısa vadeli görünüm, ABD verileri, Fed konuşmacıları ve bu etkilerin faiz fiyatlamasına yönelik hareketler oluşturmasıyla belirlenecektir.

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