Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kritik açıklamaya saatler kaldı! Fed faizi ne yapacak?

#Fed#Faiz#Piyasa
Kritik açıklamaya saatler kaldı Fed faizi ne yapacak

Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına odaklandı. Fed'den 75 baz puan faiz artışı beklenirken Jerome Powell'ın sözlü yönlendirmeleri de merak ediliyor.

Haberin Devamı

Piyasaların Fed heyecanı başladı. Bugün faiz kararını açıklayacak olan Fed'den 75 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. ABD'de 40 yılın en yüksek enflasyon rakamlarına erişilmesinin ardından talebi yavaşlatmak için faiz artırımı silahını kullanan Fed şu an için hedefine ulaşamadı. Fed son toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı yapmış ve faizi 1,75'e yükseltmişti.

ABD ekonomisini bekleyen resesyon endişeleri gölgesinde faiz artırımına devam edecek olan Fed, enflasyonu düşürene kadar aksiyon almayı sürdürmesi bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Son randevu cinayetiSon randevu cinayetiHaberi Görüntüle

ENFLASYON NEDEN OLUŞTU

Koronavirüs pandemisinde taleplerin düşük olması nedeniyle fiyatlarda büyük değişiklikler yaşanmıyordu. Pandemiye ilişkin tedbirlerin gevşetilmesi ve bazı ülkelerde ortadan kaldırılması sonrasında talep patlaması yaşandı. Artan talebe yetişemeyen arz nedeniyle fiyatlar yükselişe geçti.

Ayrıca bazı ülkeler vatandaşlarına geri ödemesiz para dağıttı ve bu da şişkinliğe neden oldu.

Pandeminin zayıflamaya başladığı dönemde Rusya-Ukrayna savaşı ortaya çıktı ve hammadde, gıda, enerji alanında fiyatlamalar birden bozuldu. Savaşla birlikte enflasyon tarafında birikimli hızlı yükseliş gerçekleşmeye başladı.

Haberin Devamı

ABD VE AB'DE RESESYON ENDİŞESİ

ABD ve AB ekonomilerinde resesyon endişeleri büyüyor. İki dev yapının resesyona girmesi dünya ekonomisinde de yavaşlamayı getirecek. Bunun önüne geçebilmek için merkez bankaları çaba sarf ederken kısa vadede resesyonun engellenmesinin zor olduğu kanısı öne çıkıyor.

Gözden Kaçmasın

Ukrayna savaşı bitmeden yeni korku… Çin tehdit etti ‘O isim gelirse ciddi sonuçları olur’Ukrayna savaşı bitmeden yeni korku… Çin tehdit etti! ‘O isim gelirse ciddi sonuçları olur’Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Fed#Faiz#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA