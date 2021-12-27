Kriptonun hacmi 1 yılda 3 kat arttı

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Coin Market Cap verilerine göre, kripto paraların toplam hacmi aralık sonu itibariyle 2.3 trilyon dolar seviyesine ulaşırken, 24 saatlik işlem büyüklüğü 74 milyar doları buldu. Bu dönemde, dünya üzerindeki tüm kripto para türleri sayısı 16 bin 12 adede ulaşırken, kripto paraların işlem gördüğü borsa sayısı 447 oldu.

ASLAN PAYI BTC’NİN

2021 yılında kripto paralar içerisindeki yüzde 60.6’lık payı Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) oluşturdu. Bitcoin’in sene sonundaki payı yüzde 40.2 olurken, Ethereum’un payı yüzde 20.6’ye ulaştı. Bitcoin’in geçtiğimiz yılın sonundaki payı yüzde 70.7’ydi. 2021 yılında Ethereum’un ulaştığı büyüklük ve yeni kripto paraların çıkması BTC’yi 10 puan geriletti. Kripto para piyasaları ise yılın son günlerini yurtdışındaki Noel tatilinin etkisiyle yükselerek kapatma hazırlığında. Buna göre, BTC iki hafta sonra yeniden 50 bin dolar seviyesini test ederken, ETH de 4 bin dolar seviyelerinden işlem görüyor.