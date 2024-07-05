Kriptoda satış baskısı

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Kripto para birimi Bitcoin’de geçen ay hızlanan düşüş ivmesi, ay sonunda tepki alımlarıyla yavaşlasa da satış baskısının devam etmesi nedeniyle temmuza sarktı. ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizlikler ile yıllar önce iflas eden Tokyo merkezli kripto borsası Mt. Gox’ın geri ödeme planını devreye almasının ardından Bitcoin, sert düştü. Bitcoin’de dün yaşanan günlük düşüş yüzde 4’ü aştı ve lider kripto para birimi 58 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Dün saat 13.00 itibarıyla Bitcoin yüzde 4.91 düşüşle 57 bin 614 dolardan işlem gördü. Ethereum ise yüzde 5.58’lik düşüşle 3 bin 154,98 dolardan alıcı buldu.



Analistlere göre, Bitcoin’deki düşüşün temel iki nedeni var. Biri ABD’deki başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin kripto varlıklarda satış baskısı yaratması. İkinci neden olarak ise Mt. Gox borsasının 2014’te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtmasına yönelik sürecin başlaması gösteriliyor.

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‘PANİK SATIŞLARI HIZLANDI’

Mt. Gox, hack saldırısına uğradıktan sonra faaliyetlerine devam edememişti. Alacaklıları yaklaşık 10 yıldır ödeme yapılmasını bekliyordu. Aralık 2023’te sosyal medya platformu Reddit üzerinden birkaç kullanıcının paylaştığı geri ödeme dekontları piyasayı heyecanlandırmıştı. Geri ödeme tarihi ise geçen ay netleşmiş; Bitcoin ve Bitcoin Cash olarak yapılacak geri ödemelerin Temmuz 2024’te başlayacağı duyurulmuştu.

‘52 BİN DOLARA GERİLEYEBİLİR’

O dönem 70 bin dolar değerinde olan bu kripto varlıkların şimdiki değerinin 9 milyar dolara yakın olduğu hesaplanıyor. Bu da, alacaklıların kârını tahsil etmek için Bitcoin’lerini satabilecekleri düşüncesini güçlendiriyor. Analistlere göre bu durum, panik satışlarını hızlandırdı. Piyasanın ayrıca varlıkların, Temmuz 2024’te müşterilere geri ödeme yapmaya başlayacak olan ve artık kullanılmayan borsa Mt. Gox tarafından dağıtılması konusunda da endişeli olduğu belirtiliyor. Bu geri ödemelerin lider kripto birimi üzerinde ek baskı oluşturacağı tahminleri yapılıyor.

CoinTR Araştırma Departmanı’ndan Hürriyet’e iletilen bilgi notunda, Bitcoin’in 57 bin 500 dolar seviyelerinde tutunabilirse daha önce bıraktığı 58 bin dolardaki likiditeyi yeniden kazanabileceği ifade edildi.

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“Bu likiditeyi topladıktan sonra 59 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabilirse yeniden 64 bin dolara doğru bir yükseliş yaşanabilir” denilen notta, “Bu seviyeyi güçlü bir hacimle kırması durumunda ise yükseliş trendi 66 bin 500 dolara kadar devam edebilir. Analiz sırasında Bitcoin’in fiyatı 58 bin 865 dolar seviyesindeydi. Eğer bu seviyelerde tutunamazsa fiyat 56 bin dolara kadar geri çekilebilir. Bu bölgede de destek bulamazsa düşüş trendi 52 bin dolar seviyesine kadar devam edebilir” ifadelerine yer verildi.

Notta, Ethereum’un ise 3 bin 500 dolar seviyesine yükseldikten sonra bu bölgede satış baskısıyla karşılaştığı ve 3 bin 363 dolara kadar gerilediği belirtildi. Bu destek seviyesinde tutunamayan Ethereum’un 3 bin 207 dolar desteğinin de altına düştüğü ifade edildi. Eğer bu seviyede de destek bulamazsa, bu düşüşün derinleşerek 2 bin 820 dolara kadar devam edebileceğine dikkat çekilen notta, şöyle denildi: “Ancak, 3 bin 207 dolar seviyesinde denge bulabilirse yeniden 3 bin 363 dolara doğru bir toparlanma görülebilir. Bu seviyenin üzerinde hacimli bir kapanış yaparsa yükseliş trendi 3 bin 600 dolara kadar sürebilir.”

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20 MİLYON DOLARLIK NET ÇIKIŞ

COİNTR Araştırma Departmanı’ndan Hürriyet’e iletilen bilgi notuna göre, ABD’deki 11 spot Bitcoin borsa yatırım fonunda dün toplamda 20.45 milyon dolarlık net çıkış oldu. Sadece iki fon net giriş kaydederken, diğer fonların sıfır giriş bildirdiği belirtildi. Çarşamba günü itibarıyla söz konusu 11 Bitcoin fonunun işlem hacmi yaklaşık 800 milyon dolar olduğu kaydedildi. Notta, bu rakamın salı günkü 995 milyon dolarlık hacimden daha düşük olduğuna vurgu yapıldı. Mart ayında günlük işlem hacmi 8 ila 10 milyar dolar arasında olan spot Bitcoin ETF’lerinin son dönemdeki işlem hacminin ise daha düşük olduğu belirtildi. ETF’ler ayrıca, ocak ayındaki başlangıçlarından bu yana toplamda 14.62 milyar dolar net giriş elde etti.