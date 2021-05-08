Kripto yasasında sona gelindi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, kripto varlıklar için bir taslak çalışması yaptıklarını belirtti. CNN Türk Televizyonu’nda Hande Fırat’ın sunduğu Gece Görüşü programına katılan Elvan, “Kripto para platformlarının denetlenmesi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak gerekli çalışmaları yürüttük. Bu konuda bir taslak çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın da mutlaka ihtiyatlı, dikkatli olması gerekiyor, kendilerini, yaşamlarını, gelirlerini riske atabilecek bir girişimde bulunmamaları lazım” ifadelerini kullandı. Yakın zamanda kripto varlıklarla ilgili Merkez Bankası’nın bir düzenleme yaptığını, Mali Suçları Araştırma Kurulu’na da bu platformları denetleme yetkisi verdiklerini belirten Elvan, şunları söyledi:

YASAKLAMA YOK

“Kripto varlık çeşitlerinin tanımlanması, bu yasal düzenleme içerisinde ilk önce yapmamız gereken şey. Bunun dışında kripto varlıkla ilgili platformların yükümlülükleri neler olacak? Bu platformların müşterilere karşı sorumlulukları ne olacak? Bunların ortaya konması gerekiyor. Arkadaşlarımız bu çalışmaların hepsini yaptılar, bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz, uygun görmesi halinde de bu noktada adımımızı atacağız. Gelir İdaresi tarafında da özellikle vergilendirme konusunda bir çalışma yürütüyoruz. Dünyadaki uygulamalar nelerdir, ne tür bir yapı var? Bu alanların tamamı, tüm dünyada çalışılan alanlar. Bizim ‘bu yasaklansın’ gibi bir yaklaşımımız kesinlikle yok.”

TÜİK’TEN SUÇ DUYURUSU

“Gerçek enflasyonun yüzde 30 olduğunu değerlendirenler var. Rakamlarla biri oynuyor mu?” sorusu üzerine de Elvan, “Siz enflasyonu sabah saat 10.00’da öğreniyorsanız ben de aynı saatte öğreniyorum. Bu kurum son derece güçlü ve nitelikli personeli olan bir kurum ancak bu kurum yıpratılmaya çalışılıyor” dedi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa TÜİK’in suç duyurusunda bulunduğu belirten Elvan, şunları söyledi: “30 Ağustos tarihinde zannedersem bir ÖTV artışı söz konusu oluyor. Lüks araçlarda yüzde 160’tan yüzde 220’ye varan. Yüzde 60’lık ÖTV’nin yüzde 80’e çıkmasına neden olan bir makro ihtiyati tedbir alınıyor.

Bu grup ismini kullanmak istemiyorum. Enflasyon ölçümüne ilk olarak 2020 Eylül ayında başlamıştır. Hatta ilk iddiaları otomobillerdeki ÖTV düzenlemesi ile enflasyonun bir günde yüzde 5.8 oranında arttığı olmuştur. TÜİK’in madde sepetini ve ağırlıklarını aynen kullandıklarını söylüyorlar. Bir günde enflasyonun 5.8 arttığını ifade etmişler. Otomobillerin TÜFE’deki ağırlığı da yüzde 5.6. Bu iddialarının doğru olabilmesi için tüm otomobil fiyatlarının bir günde iki katına çıkmış olması gerekiyor. Halbuki bu düzenleme ile fiyatlar yüzde 4.15 oranında artmış. Bunun TÜFE’ye etkisi 0.23 olmuş. Bu grup 0.23’lük etkiyi yüzde 5.8 olarak hesaplamış. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa TÜİK bu grupla ilgili suç duyurusunda bulundu.”

YARIZAMANLI ÇALIŞANIN KIDEMİ OLACAK

BAKAN Elvan, tüm istihdam teşviklerini baştan aşağı gözden geçirdiklerini söyledi. Yarızamanlı çalışanlara yönelik de düzenleme yapacaklarını kaydeden Elvan, “Özellikle gençler, üniversite öğrencileri yarızamanlı çalışıyor. Yarızamanlı çalışanların yıllık izinlerinde ücret ödenmesini sağlayacağız. Kıdem tazminatı hakkı kazanmaları yönünde düzenlemelerimiz olacak” diye konuştu.

219 MİLYAR LİRAYA ÇIKACAK

SALGINDA bütçeden yapılan harcamaların 78.6 milyar lira olduğunu söyleyen Elvan, “İşsizlik Sigortası Fonu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılan ödemeleri de dahil edince bugün itibarıyla 133.7 milyar lira harcandı. Önümüzdeki haziran sonuna kadar yapılacak destekleri de dahil edince, bu rakam 2020-2021 yılları için 175.7 milyar liraya tekabül ediyor. KGF kredileri dahil kredi programlarını dikkate alınca firmalara şu ana kadar 315 milyar liralık kredi verildiğini görüyoruz. Ertelemeler ne kadar? Tarım Kredi Kooperatiflerine yönelik, esnaf kredi ertelemesi var, vergi ve SGK prim ertelemeleri var, bunların da toplam tutarını bütün olarak aldığımızda şu an için gerçekleşen 206 milyar lira. 2021 sonu itibariyle 219 milyar lira olacak.

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