Kripto yasası Meclis’ten geçti... Oyunun kuralları değişti

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TBMM’de önceki gün kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulan Kripto Varlıklar Yasası ile Türkiye, blokzincir tabanlı teknolojilere yasal düzenleme ve denetim getiren sayılı ülkelerden oldu. Türkiye’nin Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) gri listesinden çıkması açısından önem taşıyan düzenleme FATF’nın Singapur’da bugünkü genel kuruluna yetiştirildi. Blokzincir altyapısı üzerinden çalışan ‘kripto varlıklar’ sektöründe kuralları düzenleyen yasayla Sermaye Piyasası Yasası’nda köklü değişiklikler yapıldı. Bu alanda ilk kapsamlı ulusal mevzuatla, MiCA olarak adlandırılan Avrupa Birliği’nin Kripto Varlıklar Piyasası Tüzüğü’ndeki beklentilerin de karşılanması hedefleniyor. Yasayla, kripto varlıkların, cüzdanların ve hizmet sağlayıcıların tanımları netleştirildi. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kriterlere uygunlukları Sermaye Piyasası Kurulu’nca denetlenecek.

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ÜÇ AYLIK GEÇİŞ DÖNEMİ

Finansal kuruluşlara benzer şekilde hizmet sağlayıcılara asgari faaliyet şartları zorunlu tutuldu. Faaliyet olan hizmet sağlayıcılar, lisans almak amacıyla bir ay içerisinde SPK’ya başvuracak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak. Türk vatandaşlar ile Türkiye’de yerleşik girişimciler, kendi iradeleriyle yurtdışı platformlarda hesap açarak işlem yapacak. Ancak yurtdışı platformların Türkçe internet sitesi açar ve Türkiye’deki yatırımcılara reklam yaparsa, ulusal mevzuat şartlarına uymaları istenecek. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen kişiler ve şirket yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve para cezaları verilecek. İzinsiz faaliyet yürüten platformların internet sitelerine erişim mahkeme kararıyla engellenecek. Kaldıraçlı işlem yaptıran platformlar da mahkeme kararıyla kapatılacak.

KARA PARA ÖNLEMLERİ

Türkiye’de coin ve token transferinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) kuralları uygulanacak. Transfer mesajlarında gönderici ve alıcıya ilişkin yer alması öngörülen bilgi ve veriler, kripto varlık hizmet sağlayıcılarca kayda alınacak. Kripto para borsası işleten hizmet sağlayıcılar açısından “zimmet” suçu düzenlendi ve “şahsi iflas” sorumluluğu getirildi. Hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri işlemler üzerinden SPK ve TÜBİTAK’a toplam yüzde 2 hizmet bedeli ödeyecekler. Platformlarda listelenmiş dijital varlıklara “kamu güvencesi” verilmeyecek. Kripto varlık sahipleri, “yatırımcı tazmin” haklarından yararlanmayacak. Makul ve ekonomik bir gerekçeyle açıklanamayan işlemler hakkında SPK mevzuatındaki “piyasa bozucu” yaptırımlar uygulanacak.

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‘EKONOMİK KALKINMAYI HIZLANDIRABİLİR’

YASA, kendi yazılım mimarisi olan kripto varlıkların Türkiye’den ihracına olanak tanıyor. Uzmanlara göre bu durum Türkiye’de şirketler için yepyeni ‘tokenizasyon’ projelerinin önünü açacak. Tokenizasyon, fiziksel veya dijital varlıkların blokzincir üzerinde dijital tokenlar olarak temsil edilmesini sağlayarak varlıkların dijital mülkiyetini ve transferini kolaylaştıracak. Global Bilişim Derneği Başkanı Şenol Vatansever, blokzincirin dijital kimlik yönetiminde devrim yaratabileceğini, akıllı şehir projelerinde rol oynayabileceğini ve yeşil enerji projelerinde fırsatlar sunduğunu belirtti. Vatansever, “Blockchain teknolojisi, bankacılık hizmetlerine erişimi olmayan milyonlar için finansal hizmetlere erişim getiriyor. Bu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmayı hızlandıracak faktör” dedi.

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TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKABİLİR

Türkiye’nin bugün Singapur’da gerçekleştirilecek Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) Genel Kurul toplantısının ardından gri listeden çıkması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Türkiye’nin FATF’ın gri listesindeki durumunun da ele alınacağı toplantıda konuşma yapması planlanıyor. FATF Başkanı Raja Kumar bugün (28 Haziran) Genel Kurul sonuçlarını açıklamak üzere basın toplantısı düzenleyecek. Türkiye’nin gri listeden çıkıp çıkmadığı da toplantı sonucunda belli olacak. Türkiye 2021 yılında FATF’ın gri listesine alınmıştı.