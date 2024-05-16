Kripto varlıkları yasası TBMM'de

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Bitcoin, Ethereum gibi dijital para birimlerinin ticaretini de kapsayan kripto varlıkları ile ilgili yasa tasarısı bugün meclise sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa ile ilgili izinsiz kripto faaliyetleri yürütenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını ifade etti. Güler halihazırda faaliyet gösterenlerin izin alması gerektiğini, izin alamayan kurulların tasfiye edileceğini ifade etti.

Güler şunları dedi:

"İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak."

YURT DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN BORSALAR SONLANDIRILACAK



AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ayrıca "Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak." ifadelerini de kullandı.

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'ENGELLEME YERİNE DÜZENLEMEYİ TERCİH ETTİK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kripto Yasası hakkında geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, kripto alanının tanımlanmadığını ve Meclis'e sunulan bu kanun doğrultusunda tanımlanacağını ifade etmiş, burada engelleme yerine düzenlemeyi tercih ettiklerini vurgulamıştı.