×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Kripto varlıkları yasası TBMM'de

Güncelleme Tarihi:

#Bitcoin#Kripto#TBMM
Kripto varlıkları yasası TBMMde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2024 15:52

Kripto varlıklarına ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yasa ile ilgili "İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü" ifadelerini kullandı. Ayrıca Güler yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacağını da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

Bitcoin, Ethereum gibi dijital para birimlerinin ticaretini de kapsayan kripto varlıkları ile ilgili yasa tasarısı bugün meclise sunuldu. AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, yasa ile ilgili izinsiz kripto faaliyetleri yürütenler hakkında 5 yıla kadar hapis cezası uygulanacağını ifade etti. Güler halihazırda faaliyet gösterenlerin izin alması gerektiğini, izin alamayan kurulların tasfiye edileceğini ifade etti. 

Güler şunları dedi:

"İzinsiz kripto faaliyetlerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Halihazırda faaliyet gösteren kurumlara yönelik geçiş süreci olacak. Faaliyet gösterenler 1 ay içerisinde kurula başlayacak ya da 3 ay içerisinde tasfiye kararı alacak."

Gözden KaçmasınSon dakika... Merkez Bankasının rezervleri arttıSon dakika... Merkez Bankası'nın rezervleri arttıHaberi Görüntüle

YURT DIŞINDA FAALİYET GÖSTEREN BORSALAR SONLANDIRILACAK

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ayrıca "Yurt dışında faaliyet gösteren kripto borsaların kullanımı sonlandırılacak." ifadelerini de kullandı. 

Haberin Devamı

'ENGELLEME YERİNE DÜZENLEMEYİ TERCİH ETTİK'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kripto Yasası hakkında geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, kripto alanının tanımlanmadığını ve Meclis'e sunulan bu kanun doğrultusunda tanımlanacağını ifade etmiş, burada engelleme yerine düzenlemeyi tercih ettiklerini vurgulamıştı. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bitcoin#Kripto#TBMM

BAKMADAN GEÇME!