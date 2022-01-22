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Kripto şirketlerinden 3 talep

#Kripto Para#YASA#Denetleme
Kripto şirketlerinden 3 talep

Kripto para yasası uzun süredir gündemdeki yerini koruyor. Son olarak kripto para borsaları için yapılması planlanan düzenlemeler için dün Meclis’te bir toplantı düzenlendi. Toplantıya üç kripto para borsası BTC Türk, Binance ve Paribu yetkilileri katıldı. Şirket yetkileri, yapılacak düzenlemeler öncesi sermaye şartı, Türkiye’de yerleşik sistem altyapısı, şeffaflık başlıklarında 3 temel talep iletti.

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Türkiye’de faaliyet gösteren üç kripto para borsası BTC Türk, Binance ve Paribu’nun yetkilileri önceki gün Meclis’te “kripto para” yasa teklifi için düzenlenen toplantıya katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, sektör yetkililerinin sermaye şartı, Türkiye’de yerleşik sistem altyapısı, şeffaflık başlıklarında 3 temel talebi ilettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Türkiye’nin önde gelen 3 kripto para borsası yetkilileri, sektörün sıkıntılarını aktararak, yasal düzenleme konusundaki beklentilerini aktardılar. Sektör temsilcileri, regülasyon konusunda kullanıcıyı, kullanıcı varlıklarını ve yatırımcıyı koruyan bir düzenleme olması gerektiğini savundu. Bu konuda, Türkiye’de kripto para piyasasında kuralların olması gerektiği vurgulanırken, kullanıcı kabulunun MASAK tarafından denetlenmesi gerektiğini anlatıldı.

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‘VERGİ YABANCI BORSAYA UYGULANMALI’

Vergilendirme ile ilgili görüşlerini de ifade eden yetkililer, “Kripto para kullanıcılarına yönelik bir vergilendirme olmamalı” görüşünü dile getirirken, vergilendirmenin yabancı borsalarda uygulanmasının önemini vurguladı. Yetkililer kripto para borsaları olarak her işlem için vergi ödediklerini ama bu vergilerin de kripto başlığında belirli bir sisteme bağlanmasını savundu. Yetkililer ayrıca, yasa ile yabancı borsalarda minimum sermaye şartı getirilmesi gerektiğini aktardı. Türkiye’de yerleşik sistem alt yapısının sağlanması gerektiğini vurgulayan yetkililer, “Yabancı borsaların sistem altyapısını Türkiye’de kurması ve bu yolla hesap verilebilir olmasının sağlanması gerekiyor” görüşünü dile getirdi.

FENOMENLERE DİKKAT

Kripto para borsasında şeffaflık ve güvenin olması gerektiğini dile getiren yetkililer, sosyal medyada yatırımcıları yönlendiren fenomenlere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Yetkililer, “Yasal düzenleme olmadığı için fenomenler, kullanıcıları dilediği gibi yönlendirebiliyor. Büyük mağduriyetler yaşandığını da görüyoruz” dedi. Toplantıda talepleri dinleyen Elitaş’ın da, “Oluşturulacak mevzuat yasaklayıcı değil düzenleyici olmalı. Bunun için çalışıyoruz. Temel amaç, yeni teknolojilerle vatandaşların mağdur edilmesinin önüne geçmek. Öte yandan ‘devlet yüzde 40 vergi alacak’ iddialarının aslı yok. Çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

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‘TALEBİMİZ YASAKTAN ZİYADE DENETLEME

Paribu CEO’su Yasin Oral toplantının ardından bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Paribu olarak kurulduğumuz günden bu yana, dünyada olan regülasyonları takip ederek yasalara uygun şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda taleplerimizi sermaye, teknolojik altyapı, iletişim faaliyetleri ve regülatör denetimi başlıkları altında ilettik. Ülkede öncelikle platformların altyapı ve yatırımlarının, kullanıcı ve ülke menfaatlerini gözetecek kurallara tabi tutulmasını, doğru rekabet koşullarının oluşturulmasını ve küresel arenada Türkiye ekonomisine yeni alanların açılmasını sağlayacak bir düzenlemenin gerekli olduğuna inanıyoruz. Burada da beklentimiz yasaktan ziyade getirilecek düzenlemelerle ekosistemin daha da güçlendirilmesidir. Kullanıcıların korunması için yetkili otoritelerden kuruluş izni almış, ödenmiş nakdi sermayesi olan, Türkiye’de kendi teknolojik altyapısıyla faaliyet gösteren, vergisiz gelir elde etmeyen kurumların gerekli regülatör denetimlerine tabii tutulmasının hem kripto varlık ekosistemi için hem de ülke menfaatleri için doğru olacağı kanaatindeyiz. Aynı zamanda token arzlarının teknik ve hukuki altyapı başlıklarının da regülasyon kapsamına dahil olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer kapsayıcı, kolaylaştırıcı, kullanıcıyı koruyan bir regülasyon hayata geçirebilirsek buradaki fırsatı yakalayacağız ve Türkiye ekonomisine çok büyük bir güç kazandıracağız.”

 

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#Kripto Para#YASA#Denetleme

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