Kripto (Sanal) Para Cüzdanı Nedir, Nereden Alınır? Kripto Para Cüzdanı Nasıl Oluşturulur?

Dijital ortamda bulunan kripto para diğer tabiri ile sanal paraların yine dijital ortamda muhafaza edilmesinin gerekliliği söz konusudur. Bu paraların saklanacağı ortamlar ise kripto (sanal) para cüzdanı olmaktadır.

Kripto (Sanal) Para Cüzdanı Nedir?

Kripto (sanal) para cüzdanı, internet üzerinde bir dijital para olarak kabul gören Bitcoin ile yaşamımızda yerini almıştır. Bu anlamda kripto para cüzdanları, halka açık olup özel anahtarları depolayan, kripto para transferine olanak sağlayan fiziksel, yazılım ya da donanımsal araçlardır.

Kripto (sanal) para cüzdanındaki halka açık anahtar, tıpkı bankalar vasıtasıyla verilen IBAN benzeri bir yapıya sahiptir. Böylece kullanıcıların ödeme kabul etmek amacı doğrultusunda kullanabileceği rakam ve sayılardan meydana gelmiş olan bir adrestir. Kısaca kripto para cüzdanı, kripto para kullanıcılarının sahip oldukları dijital varlıklarını depolamasına ve almasına olanak sağlayan bir uygulamadır.

Sanal Para Cüzdanı Nereden Alınır?

Kripto para sahibi olmak isteyenlerin öncelikle kripto para cüzdanı oluşturmasının gerekliliği söz konusudur. Sanal para cüzdanları sizin dijital paralarınızı muhafaza eden sanal cüzdanlar olarak varlık gösterirler. Bitcoin tutmak isteyen kişilerin BTC cüzdanına sahip olma mecburiyeti söz konusudur.

Ethereum tutmak isteyen bir kişinin ise ETH cüzdan adresine sahip olma zorunluluğu söz konusudur. Her coinin kendisine ait olan bir alt yapısı ve kendisine ait olan bir cüzdanı vardır. Tokenler ise bu cüzdanların alt yapısını kullanmakta olup bu coinlerin cüzdanlarında muhafaza edilebilirler. Kripto para cüzdanı oluşturmak istediğiniz vakit ister web üzerinden ister mobil uygulamaları kullanarak rahatlıkla oluşturma işlemini gerçekleştirmeniz mümkün olmaktadır.

Kripto Para Cüzdanı Nasıl Oluşturulur?

Eğer Bitcoine sahip olmak arzusundaysanız ilk olarak Kripto para borsalarından parayla satın almanızın gerekliliği söz konusudur. Satın almış olduğunuz bitcoinleri dilerseniz borsa hesabınızda tutabilirsiniz. Bu sayede anlık al/sat işlemleri yapabilirsiniz. Dilerseniz de uzun vadeli yatırım amacıyla oluşturmuş olduğunu offline wallet yani kendi sanal cüzdanınızda saklayabilirsiniz.

Sanal cüzdanlar uzun vadeli yatırımlarda daha çok kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise bitcoinleri bizzat kendi cüzdanımızda saklıyor oluşumuzdur. Uzun vadeli olarak gerçekleştirilen yatırımlarda borsanın ne olacağı kesinlikle bilinemez. Belki kapatır belki de hacklenir. Belki de hesabınız birileri tarafından çalınabilir.

Bitcoin sanal cüzdanı oluşturmanın birden fazla yolu ve uygulaması bulunmaktadır. Ancak burada en güvenilir ve en çok kullanılan mobil uygulamayla nasıl cüzdan oluşturabileceğinin anlatılmaktadır. Burada bahsi geçecek olan sanal cüzdanda güvenlik üst düzey olduğundan dolayı ekran resmi dahi çektirmemektedir.

İşte adım adım sanal cüzdan oluşturma:

1. Adım: İlk olarak Blockchain uygulaması indirilir.

2. Adım: Ardından uygulamaya giriş yapılır.

3. Adım: Blockchain uygulaması üzerinden "bir cüzdanı oluştur" seçeneğine tıklanır.

4. Adım: Eposta adresi yazılır ve şifre belirlenir.

5. Adım: Açılan ekran üzerinde pin kodu oluşturulur.

6- Dilerseniz parmak izi kısmını atlayabilirsiniz. Email doğrulamasını da isteyecektir o esnada dilerseniz daha sonra yapabilirsiniz.

7. Adım: Sol menüden "Parayı Yedekle" butonuna basılır ve böylece yedekleme işlemi başlatılır.

8. Adım: Para Yedekleme işlemi esnasında size 12 tane kelime verir. Sizin bu kelimeleri bir kâğıt üzerine ya da bilgisayarda kimsenin ulaşamayacağı bir konuma kaydetmeniz faydalı olacaktır. Size verilmiş olan 12 kelimeyi tek tek dikkatli bir şekilde not aldıktan sonra rastgele 3 tanesini sizden talep edecek ve bu üç kelimeyi yazarak yedekleme tamamlanır.

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