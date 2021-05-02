Kripto paralarla ilgili flaş gelişme! Çalışma grubu kuruldu... Yeni düzenleme yolda

Kripto paralar için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) birlikte çalıştığı bir grup kuruldu. Detayları CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun aktardı.

Kripto paralarla ilgili yeni düzenleme yolda. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısının başkanlığında bir çalışma grubu oluşturuldu. Kurulan grupta ilgili kurumlardan da yetkililer var. Kripto paralar takip ediliyor. Grupta Merkez Bankası, SPK ve BDDK ilgili kurumların başında geliyor.

YENİ DÜZENLEME İLE YANIT BULACAK SORULAR

Yeni düzenlemeler üzerinde çalışılıyor. Bu yeni düzenlemelere ilişkin olarak mevcutta olan sorunlara çözüm bulunmaya çalışılıyor. Kripto paralarla ilgili en büyük soru işaretlerine çözüm aranıyor. Bu sorular arasında şunlar bulunuyor:

- Güvenli mi değil mi konusu... Son yaşananların ardından daha da çok sorulmaya başlandı. Bu nedenle de yasal altyapı önemli.

- Muhattap kim... Muhattap bulunamadığı için riskler ortaya çıkıyor.

- Parasını kaybeden geri alabilecek mi, parasını kaybeden için nasıl bir güvence sağlanabilir...

Tüm bu soru işaretleri doğrultusunda düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Kısa süre içinde gelmesi bekleniyor. Henüz netleşmedi bunun da altını çizmiş olalım.

TERÖR DÜZENLEMESİ

Kripto para platformlarına ilişkin olarak bazı düzenlemeler de yapıldı. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasında yükümlü sayılan şirketlere, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri ile bunların şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri de eklendi. Bu kanundan yükümlü sayılan şirketler arasında bankalar, finansman ve faktoring şirketleri, sermaye piyasası aracı kurumları, ödeme kuruluşları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, varlık yönetim şirketleri, noterler ve spor kulüpleri de bulunuyor.

KİMLİK TESPİTİ

Böylece artık kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri, kimlik tespiti yapamadıkları veya iş ilişkisinin amacı hakkında yeterli bilgi edinemedikleri durumlarda iş ilişkisi kuramayacak ve kendilerinden talep edilen işlemi yapamayacak, isimsiz veya hayali isimlere hesap açamayacaklar. Daha önce elde ettikleri müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda da şüphe duyulması durumunda iş ilişkisini sona erdirecekler. Ayrıca bu şirketler işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı belli bir rakamın üstünde olduğunda ya da herhangi bir şüpheli işlemde gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Bu firmaların karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemler ile görünürde makul, hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat göstermek, talep edilen işlemin amacı hakkında yeterli bilgi edinmek için gerekli tedbirleri almak ve bilgi, belge ve kayıtları istenildiğinde yetkililere sunmak üzere saklama zorunluluğu da olacak. Yine bu şirketler, müşterileri tarafından yapılan işlemlerin, müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgilerle uyumlu olup olmadığını sürekli izlemek ve müşterileri hakkındaki bilgi, belge ve kayıtları güncel tutmak zorunda olacak.

Kamuoyunda faizsiz konut ve taşıt edindirme sistemi olarak bilinen tasarruf finansman sisteminde faaliyet gösteren firmalar için geçtiğimiz aylarda yasal bir düzenleme de yapıldı. Bu kapsamda, tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin BDDK’ya başvuru yapmaları zorunlu hale getirildi.

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