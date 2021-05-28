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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.05.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

Kripto paralarla ilgili dev rapor! Yakında yasal hale geliyor

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Kripto paralarla ilgili dev rapor! Yakında yasal hale geliyor

Küresel çapta ses getiren kripto para piyasalarına ilişkin regülatörlerin çalışmalarının tamamlamasına az kaldı. Hindistan bu açıdan hızlı davranmaya çalışıyor.

Dünya çapında bir çılgınlığa erişen kripto para piyasaları yasal statü kazanmak için gün sayıyor. Çin ve İran'daki yasaklamaların ardından Hindistan bir adım attı ve kripto para piyasalarının kanun çerçevesinde işlem görmesine kısa bir süre kaldı.

Hindistan'da bulunan en büyük bankalardan biri olan HDFC'nin hazırladığı bir raporda ülkede kripto paraların yakın zaman içinde yasal statü kazanmasının beklendiği belirtildi.

HDFC tarafından hazırlanan raporda "Hindistan'da yakın zaman içinde yatıımcıların kripto paralara yasal erişim hakkı  olmasını bekliyoruz" açıklaması yer aldı.

HEDGE İMKANI DA KULLANILABİLECEK

HDFC'nin raporunda kripto varlıkların diğer varlık yatırımında hedge imkanı sunabileceği de belirtildi. Kripto paraların tek olumsuz yanının çok volatil olmalarına değinilirken Merkez bankalarının da kripto para çıkarmayı değerlendirdikleri ortamda bu alanın yakından izlenmesi gerektiğini ifade eden banka,
"Kripto paralar da altın gibi bir varlık sınıfı haline gelebilir"  belirlemesinde bulundu.

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