Yeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakErdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacak#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Çocukların hayatını mahveden yalanÇocukların hayatını mahveden yalan!#Wayfair
Fenerbahçede kulisleri sallayan iddia 16 puanlık fark sonrası rota belli...Fenerbahçe'de kulisleri sallayan iddia! 16 puanlık fark sonrası rota belli...#Fenerbahçe
Antalyaya sevk edildi Minik Asiye: Eve gitmek istiyorumAntalya'ya sevk edildi! Minik Asiye: Eve gitmek istiyorum#Gaziantep
Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?#Nureddin Nebati
Fikret Orman için ihraç talebi Önerge kabul edildi, şimdi ne olacakFikret Orman için ihraç talebi! Önerge kabul edildi, şimdi ne olacak?#Beşiktaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Avrupa pes etti Koronavirüs için eski plan devreye girecekAvrupa pes etti! Koronavirüs için eski plan devreye girecek#Koronavirüs
Tüm çalışanları ilgilendiriyor Yargıtaydan emsal kamera kararıTüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal kamera kararı#Kamera
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilirYeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir#Kripto Para
Faruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddiaFaruk Tınaz’ın ölümünde vahim iddia#Faruk Tınaz
Yeniden doğmaya hazır mısınız İşte 2022de burçları bekleyenlerYeniden doğmaya hazır mısınız? İşte 2022'de burçları bekleyenler #YOUTUBE
Seren Serengilin biraz dinlenmesi gerekSeren Serengil'in biraz dinlenmesi gerek#YOUTUBE
Dünya bu kararı konuşuyor, İsrail herkesi şaşırttı... 9999 yılına kadar yasakDünya bu kararı konuşuyor, İsrail herkesi şaşırttı... 9999 yılına kadar yasak!#İsrail
Berishanın sevgilisi yorumlara isyan etti Bana şişman mı demek istiyorsunuzBerisha'nın sevgilisi yorumlara isyan etti! 'Bana şişman mı demek istiyorsunuz?'#Mergim Berisha
HABERLEREkonomi Haberleri

Yeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir

#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika
Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir
Kübra GENÇ

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçti. 1 hafta öncesinde 45 bin dolar seviyelerinde seyreden ilk sıradaki kripto para birimi Bitcoin, akşam 51 bin 951 doları gördü. Analist Aguilar hem Ethereum hem de Bitcoin'in yeni yılda görebileceği seviyeleri tahmin ederken, öte yandan IMF'den kripto paralar için önemli bir uyarı geldi.

Haberin Devamı

Kripto para birimleri yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel ekonomideki enflasyon endişeleri ve Fed'in aldığı kararlarla temkinli ilerleyen kripto para birimleri, rekordan uzak ilerlese de yükselişini kararlılıkla sürdürüyor.

51 BİN SEVİYESİNİ AŞTI

İlk sırada yer alan Bitcoin, şu anda 51 bin doları zorluyor ve 50 bin 942 dolardan işlem görüyor. 1 gün içinde en düşük 50 bin 699 doları gören Bitcoin en yüksek ise 51 bin 951 dolar seviyesine çıktı. Öte yandan Bitcoin 7 günlük en düşük rakamda 45 bin 723 doları görmüştü.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdesini vermiş olayım dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 'Müjdesini vermiş olayım' dedi ve açıkladı: Dünyanın en büyüğü olacakHaberi Görüntüle

2. sırada yer alan Ethereum 4 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ethereum'un 1 hafta içinde gördüğü en düşük seviye 3 bin 776 dolar ve en yüksek rakam ise 4 bin 157 dolar olmuştu.

Üçüncü sıradaki BNB, 545 dolardan işlem görüyor. Hafta içinde 510 dolara kadar gerileyen kripto para birimi en yüksek 552 doları gördü.

Yeniden yükselişe başladı Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir

Grafik: Harun Elibol

Haberin Devamı

6 HANELİ FLAŞ TAHMİN

Fundstrat Global Advisors Dijital Varlık Stratejisi Başkan Yardımcısı Armando Aguilar hem kripto paralar hem de Ethereum'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çoğu kripto para biriminin önümüzdeki yıllarda iyi performans göstermesini beklediğini açıklayan Aguilar, Ethereum'un büyük yükseliş yapacağına inanıyor.

Gözden Kaçmasın

Ben dolap içinde satılmıyorum Çocukların hayatını mahveden yalan'Ben dolap içinde satılmıyorum!' Çocukların hayatını mahveden yalan!Haberi Görüntüle

Business Insider için hazırladığı raporda yılın kripto para piyasası için dalgalı bir yıl olduğunu belirten Aguilar, yıl boyunca piyasayı sarsan dalgalanmanın gelecek yıl da sürmesini beklediğini açıkladı.

Aguilar, Ethereum için 9 bin dolarlık bir tahminde bulunurken meta evreninin ve NFT'lerin büyümesiyle destekleneceğinin de altını çizdi. Öte yandan analist, 50 bin dolar bandına çıkmayı başaran Bitcoin için ise 100 bin dolarlık 6 haneli bir tahminde bulundu.

RİSK UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) kripto para piyasalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı. Söz konusu rakamın 2020 yılının başından beri toplam 10 kat artışa işaret ettiği belirtiliyor.

Gözden Kaçmasın

Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok muÇarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?Haberi Görüntüle

IMF'ye göre ilk risk denetim ve risk yönetimi. Yani bu piyasada işlem yapan kurum ve kişiler için işletme, denetim ve risk yönetimi konusunda yetersizlik en büyük risklerden biri.

IMF ayrıca tüketicilerin de risk altında olduğunu belirtti. Özellikle şeffaflıktan uzak bir piyasa olduğunun altını çizerek kara para aklamakta veya terörün finansmanında kullanılmasının ciddi olarak problem olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

Kripto para piyasanın uluslararası düzenleyici kurumlarla birlikte çalışması gerektiğine ve ortak kuralların oluşmasının kesinlikle sağlanmasına dikkat çeken IMF'nin yanı sıra İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi FCA da kripto para piyasasıyla ilgili uyarıda bulundu. 

Özellikle ‘influencer’ların kripto para reklamı yapmaları konusunda uyaran FCA tarafından yapılan açıklamada “Bazı influencer’lar aslında hiç var olmayan coin’lerin reklamını yapıyor” dendi.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıCumhurbaşkanı Erdoğan: TL Mevduatı 23.8 milyarın üstünde arttıHaberi Görüntüle

DİĞER COİNLERDE DURUM NE?

Solana 194 dolar seviyesinde yükselişe geçişteki rakama yakın seyrediyor. 1 hafta içinde 170 ile 196 dolar arasında seyretti. 24 saatlik dilimde ise en yüksek 197 doları gördü.

Haberin Devamı

Cardano şu anda 1,41 dolardan işlem görse de hafta içinde 1,21 dolarla 1,49 dolar arasında dalgalandı.

XRP ise 0,81 dolar ile 1,02 dolar arasında seyretti. Şu anda 0,92 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin kendi rekorundan oldukça uzak ancak toparlanıyor. 0,16 doalrı gördüğü haftada 0,19 seviyesine çıktı.

Shiba ise şu anda 0,00003802 dolardan işlem görüyor. Popüler coin haffta içinde 0,00002865 ile 0,00003896 dolar arasında seyretti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kripto Para#Bitcoin#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası

BAKMADAN GEÇME!

Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk
Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi General T hücrelerini dengeleme rehberi...

Sizin bağışıklık sisteminiz hangisi? 'General' T hücrelerini dengeleme rehberi...

#Bağışıklık Sistemi
İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat Her yer tuzak dolu...

İkinci el otomobil alıp-satanlar dikkat! Her yer tuzak dolu...

#Otomobil Piyasası