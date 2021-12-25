Yeniden yükselişe başladı! Uyarı geldi... Flaş tahmin: 6 haneyi görebilir

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Kripto para birimleri yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel ekonomideki enflasyon endişeleri ve Fed'in aldığı kararlarla temkinli ilerleyen kripto para birimleri, rekordan uzak ilerlese de yükselişini kararlılıkla sürdürüyor.

51 BİN SEVİYESİNİ AŞTI

İlk sırada yer alan Bitcoin, şu anda 51 bin doları zorluyor ve 50 bin 942 dolardan işlem görüyor. 1 gün içinde en düşük 50 bin 699 doları gören Bitcoin en yüksek ise 51 bin 951 dolar seviyesine çıktı. Öte yandan Bitcoin 7 günlük en düşük rakamda 45 bin 723 doları görmüştü.

2. sırada yer alan Ethereum 4 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ethereum'un 1 hafta içinde gördüğü en düşük seviye 3 bin 776 dolar ve en yüksek rakam ise 4 bin 157 dolar olmuştu.

Üçüncü sıradaki BNB, 545 dolardan işlem görüyor. Hafta içinde 510 dolara kadar gerileyen kripto para birimi en yüksek 552 doları gördü.

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Grafik: Harun Elibol

6 HANELİ FLAŞ TAHMİN

Fundstrat Global Advisors Dijital Varlık Stratejisi Başkan Yardımcısı Armando Aguilar hem kripto paralar hem de Ethereum'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çoğu kripto para biriminin önümüzdeki yıllarda iyi performans göstermesini beklediğini açıklayan Aguilar, Ethereum'un büyük yükseliş yapacağına inanıyor.

Business Insider için hazırladığı raporda yılın kripto para piyasası için dalgalı bir yıl olduğunu belirten Aguilar, yıl boyunca piyasayı sarsan dalgalanmanın gelecek yıl da sürmesini beklediğini açıkladı.

Aguilar, Ethereum için 9 bin dolarlık bir tahminde bulunurken meta evreninin ve NFT'lerin büyümesiyle destekleneceğinin de altını çizdi. Öte yandan analist, 50 bin dolar bandına çıkmayı başaran Bitcoin için ise 100 bin dolarlık 6 haneli bir tahminde bulundu.

RİSK UYARISI

Uluslararası Para Fonu (IMF) kripto para piyasalarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre kripto para piyasası 2 trilyon doları aştı. Söz konusu rakamın 2020 yılının başından beri toplam 10 kat artışa işaret ettiği belirtiliyor.

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IMF'ye göre ilk risk denetim ve risk yönetimi. Yani bu piyasada işlem yapan kurum ve kişiler için işletme, denetim ve risk yönetimi konusunda yetersizlik en büyük risklerden biri.

IMF ayrıca tüketicilerin de risk altında olduğunu belirtti. Özellikle şeffaflıktan uzak bir piyasa olduğunun altını çizerek kara para aklamakta veya terörün finansmanında kullanılmasının ciddi olarak problem olduğunu ifade etti.

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Kripto para piyasanın uluslararası düzenleyici kurumlarla birlikte çalışması gerektiğine ve ortak kuralların oluşmasının kesinlikle sağlanmasına dikkat çeken IMF'nin yanı sıra İngiltere Finansal Yönetim Otoritesi FCA da kripto para piyasasıyla ilgili uyarıda bulundu.

Özellikle ‘influencer’ların kripto para reklamı yapmaları konusunda uyaran FCA tarafından yapılan açıklamada “Bazı influencer’lar aslında hiç var olmayan coin’lerin reklamını yapıyor” dendi.

DİĞER COİNLERDE DURUM NE?

Solana 194 dolar seviyesinde yükselişe geçişteki rakama yakın seyrediyor. 1 hafta içinde 170 ile 196 dolar arasında seyretti. 24 saatlik dilimde ise en yüksek 197 doları gördü.

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Cardano şu anda 1,41 dolardan işlem görse de hafta içinde 1,21 dolarla 1,49 dolar arasında dalgalandı.

XRP ise 0,81 dolar ile 1,02 dolar arasında seyretti. Şu anda 0,92 dolardan işlem görüyor.

Dogecoin kendi rekorundan oldukça uzak ancak toparlanıyor. 0,16 doalrı gördüğü haftada 0,19 seviyesine çıktı.

Shiba ise şu anda 0,00003802 dolardan işlem görüyor. Popüler coin haffta içinde 0,00002865 ile 0,00003896 dolar arasında seyretti.