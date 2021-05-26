Kripto paralarda yükseliş başladı! İşte Bitcoin ve Ethereum fiyatları

Kripto para birimlerinde sert satış hareketi yerini sakin seyre bıraktı. Tarihi yüksek seviyelerinden yüzde 50 düşüş gösteren Bitcoin ve Ethereum fiyatları iki gündür yükseliş gösteriyor.

Bitcoin bu sabah 39 bin 790 dolar seviyesine kadar yükseldi ve son 24 saatte yüzde 2'ye yakın kazanç sağladı. Ethereum ise yüzde 10'a yakın primle 2800 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ENERJİ SÖYLEMLERİ PİYASALARA GÜÇ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde milyarder iş adamı Elon Musk'ın kripto para madenciliğine ilişkin olumsuz açıklamalarını ardından bir toplantıya katılmıştı. Bitcoin madenciliği için çok fazla fosil yakıt gerektiği eleştirisi getiren, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını askıya alan Elon Musk, Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileri ile bir araya geldi. Toplantı sonunda madenciler, enerji kullanımında şeffaflığın desteklenmesi ve dünya genelinde sürdürülebilirlik girişimlerinin hızlandırılması için Bitcoin Madencilik Konseyi kurulmasında anlaştılar.

BİR DESTEK DAHA GELDİ

MicroStrategy CEO'su Michael Saylor, kurulması kararlaştırılan Bitcoin Madencilik Konseyi'nin kripto paraların enerji kullanımlarına ilişkin söylemlerin şekillendirilmesine yardım edeceğini belirtti.



Saylor "Bitcoincilerin iyi bir hikayeleri olduğu çok net, ancak bu oldukça karmaşık bir hikaye ve bizim bu hikayeyi paylaşmanın bir yolunu bulmamız gerekli" açıklamasında bulundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara