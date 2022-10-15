Kripto paralarda son durum! Bitcoin'de yükseliş olacak mı?

Haberin Devamı

Kripto para dünyasında sorunlar devam ediyor. Geçtiğimiz Kasım ayında tarihi zirvesini gören kripto para birimleri uzun süredir düşük seviyelerde stabil seyrediyor.

Yükselme emareleri görülmeyen kripto para birimlerindeki büyük kayıplar yatırımcıları da düşündürüyor.

Tarihi yüksek seviyelerden alım yapan yatırımcılar yüzde 60-70 oranında kayba yöneldi. Geçtiğimiz yıldan bu yana küresel enflasyonun da etkisiyle dünyadaki tüm kripto para yatırımcıları tasarruflarından gelir elde edemiyor.

Gözden Kaçmasın Konut satışı 1 milyonu aştı Haberi Görüntüle

FAİZ ARTIRIMLARI ETKİLİ OLUYOR

Merkez bankalarının küresel enflasyon sorunuyla baş edebilmek için faizi artırmaları parayı mevduat tarafına itmeye başladı. Dünya genelindeki enflasyon sorunuyla birlikte gelen faiz artırımları resesyonu tetiklerken işsizlik sorunu da ortaya çıkmaya başladı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla birlikte artan enerji fiyatları özellikle Avrupa’da fabrikaların üretim kısıntısına gitmesine sebep oldu. Üretimin düşmesi, ülkelerin büyüme potansiyelini ağır yaralarken bunun neticesinde de insanların gelirleri azalmaya başladı.

Haberin Devamı

Kısır döngü içine giren faiz artırımlarının son bulmasıyla birlikte yatırım araçlarında hareketlenmenin yeniden görüleceği beklentisi yerini koruyor.

ETHEREUM GÜNCELLEMESİ DE İŞE YARAMADI

Kripto para piyasalarında Ethereum’un Merge güncellemesiyle birlikte Ethereum fiyatlarında yükseliş olacağı beklentisi de boşa çıktı. Ethereum güncelleme sonrasında daha da değer kaybederek 1200 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

KRİPTO PARALARA OLAN GÜVEN SARSILDI

Kripto paraların sürekli değer kaybetmesi, küresel enflasyonist ortamda yatırımların güncel değerini yansıtmaması ve yükselişlerin spekülatif olmasından ötürü yatırımcılar kripto para piyasalarından uzaklaşmaya başladı.

TÜM KRİPTO PARALARIN DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARIN ALTINDA

Dünyadaki tüm kripto paraların değeri 1 trilyon doların altına geriledi. Coinmarketcap verilerine göre şu sıralar kripto paraların toplam değeri 917 milyar dolar seviyesinde.

Gözden Kaçmasın Engelliye araçta limit değişmiyor Haberi Görüntüle

BITCOIN YİNE DÜŞÜŞTE

Lider kripto para birimi Bitcoin yüzde 3'ün üzerinde kayıpla işlem görüyor. Bitcoin 19 bin 718 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Bitcoin geçtiğimiz Kasım ayında 69 bin dolar seviyesini görmüştü. Böylece Bitcoin tarihi zirvesinden yüzde 71,5 oranında uzakta işlem görüyor.

Haberin Devamı

ETHEREUM DA KAYIPTA

ETHEREUM fiyatları da gerileme yaşıyor. Geçtiğimiz Kasım ayında 4867 dolar ile tarihi zirvesini gören Ethereum şu sıralar yüzde 3 oranında düşüşle 1293 dolardan alıcı buluyor. Ethereum tarihi zirvesinden yüzde 73,5 oranında uzakta işlem görüyor.

SHIBA VE DOGE YATIRIMCISINI ÜZDÜ

Shiba Inu ve Dogecoin tarafında da kayıplar devam ediyor. Dogecoin yüzde 2,75 düşüşle 0,05864 dolardan, Shiba Inu ise yüzde 3,5 oranında düşüşle 0,00001019 dolardan alıcı buluyor.

KRİPTO PARA YATIRIMI YAPARKEN DİKKAT EDİN

Kripto paralarda marj aralığı bulunmadığı için para bir anda katlanabilirken bir anda da sıfıra düşebiliyor. Yatırımlarınızı düşüş yönünde stoploss seviyesini belirleyerek emir girerek kontrol etmeniz gerekiyor. Aksi halde sert düşüş anında tüm yatırımlarınızı bir anda kaybedebilirsiniz.

Haberin Devamı

Sosyal medya ve video içerik sitelerindeki kendisini Kripto para uzmanı olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerekiyor. Bu kişiler kendi menfaatleri için ya da çalıştıkları kurumun komisyon kazanması için yanlış yönlendirmelere neden olabiliyorlar. Ayrıca devlet otoritesi tarafından kripto para uzmanlığına ilişkin herhangi bir lisans verilmediği için bu kişilerin unvanlarına da inanılmaması gerekiyor.