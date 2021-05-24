Kripto paralar başa döndü! Yaz ayları için flaş açıklama

Kripto para piyasası önce Tesla'nın sahibi Elon Musk sonrasında ise Çin'in aldığı kararlarla yaşadığı sarsılmanın etkileri sürüyor. Açıklamalardan önce rekor üstüne rekor kıran Bitcoin ve altcoinlerin rekorla artık bir yakınlığı bile kalmadı.

Tarihi rekoru 64 bin 804 dolarla 14 Nisan'da gören Bitcoin geçtiğimiz hafta 31 bin dolara kadar gerilemiş, sonrasında 42 bin dolar bandını görmüştü. Dün 34 bin dolar sularında gezen Bitcoin, 35 bin dolarda sabit seyrediyor. Her ne kadar yılbaşından beri 29 bin dolara göre yüksek seviyede seyretse de, 2021 başına dönecek mi soruları akıllara geliyor.

"TOPARLANMA BEKLEMEMİZ MÜMKÜN"

Albcoin Araştırma Müdürü Helin Çelik kripto paraların durumuyla ilgili açıklama yaparken, toparlanmaya vurgu yaptı. Çelik, "Bitcoin'de yaşanan son düşüşün altında tabii hem Elon Musk etkisi hem ABD'den gelen açıklamalar, hem de Çin kanadından alınan aksiyonlar vardı. Özellikle Çin'in madencilikle alakalı olan tutumu ve sonrasında merkeziyetsiz kripto para borsasına erişim engeli getirmesi piyasadaki satışları derinleştirmiş oldu. Bu noktada hakimiyet oranı düşen Bitcoin direnç gösteremedi negatif haberlere. Ancak total olarak baktığımızda zaten ciddi bir ivme almıştı. Buradan bir düzeltme bekliyorduk biz. Hepsi birbirini destekleyince Bitcoin dolar da dolayısıyla diğer kripto para birimlerinde sert satış baskısı gördük. Önümüzdeki süreçte nereye kadar devam edecek dersek... Aşırı satım bölgesine geldi zaten. Yani çok fazla satıldı. Artık buradan bir miktar alışların gelmesi, bir miktar toparlanma beklememiz mümkündür" dedi.

YAZ AYLARINA DİKKAT

Çelik yaz aylarına dikkat çekti ve "Özellikle Bitcoin/Doların 42 bin doların üzerinde tutunmaya başlaması önemli. Yaz aylarında beklenen bazı gelişmeler var. Bir, Ethereum hard farku gelecek, Londra hard forku. Diğeri ADA ile ilgili oraya da alonzo hard forku gelecek. Böylelikle daha da iyileştirilmiş olacak. Yatırımcı bu haber dengelerine haber gerçekleşmeden fiyatlamaya başlayacak. Ancak piyasanın dinamikleri önemli. Daha farklı haberlere de ihtiyaç var. ama bütüncül çerçevede kripto paraların temeli eskisi gibi. Finansal piyasalara ışık tutuyor. Goldman Sachs birkaç ay öncesine kadar kripto paralar hakkında olumlu görüş belirtmezken, artık övmeye başladı. Ülkeler bazında daha önümüzdeki süreçte birçok regülasyon süreci atlatacağız. Toparlanma sürecine girecektir. Düşüş nereye kadar olur... Kritik bölgeleri geçemezse olası geri çekilmeye karşı yatırımcının dikkatli olmasında yarar var. Yaz aylarında kripto piyasasının beklediği pozitif haberler mevcut" açıklamasında bulundu.

DİĞER COINLERDE DE DURUM AYNI

12 Mayıs'ta 4.356 dolarla rekor kıran Ethereum da neredeyse rekorun yarısını görmüş durumda. Son 24 saatte 1.758 dolar ile 2.247 dolar arasında seyreden Ethereum, 2.147 dolar civarında seyrediyor.

Düşüş trendine girmeden rekor denesi yaparak 2,45 doları gören Cardano (ADA), şu anda 1,37 dolar civarında seyrediyor. Son 24 saatte de 1,46 doların üzerine çıkamadı.

Piyasa değeri bakımından 5. sırada olan Binance Coin 270 dolar seviyesinde. 10 Mayıs'ta gördüğü 686 doların yanına yaklaşamayacak durumda olan BNB, gün içinde en yüksek 296 doları gördü.

Dogecoin'de de düşüş sürüyor. 0,73 dolar daha ne kadar çıkar tartışmaları sürerken, kripto paraların tepetaklak olmasından etkilenen Dogecoin de 0,30 dolarla yüzde 59'luk bir düşüş yaşamış durumda. Son 7 günde ise 0,48 dolara kadar yükselmişti.

ELON MUSK'IN AÇIKLAMALARI SKANDAL YARATMIŞTI

Tesla'nın CEO'su şirketinin artık elektrikli araçlar için bu yolla ödeme kabul etmeyeceğini açıklamasından bu yana Bitcoin ve diğer kripto paraların fiyatı önemli ölçüde düşmüştü.

Bu ay Musk, Tesla'nın Bitcoin kararının çoğu Çin'deki ucuz kömür temelli elektrikle gerçekleştirilen Bitcoin madenciliğinin çevresel etkileri nedeniyle alındığını söylemişti. Öte yandan Musk, Twitter üzerinden takipçilerine elindeki Dogecoinleri satmadığının ve satmayacağının güvencesini vermişti.

BINANCE CEO'SU MUSK'I HEDEF ALMIŞTI

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak tartışmalar sürerken, Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao da tartışmaya dahil olmuştu.

Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasında bulunmuştu.

ÇİN'İN KARARI DEVAM EDİYOR

Çin, finans ve ödeme hizmeti veren kuruluşların kripto para işlemi yapmasını yasaklamıştı. Konuya ilişkin olarak Çin Bankacılık Birliği, Ulusal İnternet Finans Birliği ile Ödeme ve Takas Birliği’nden ortak olarak yapılan açıklamada bankalar ve online ödeme kanallarının müşterilerine kripto paralarla ilgili bir hizmet sunamayacağı belirtilmişti.

21 Mayıs'ta Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nden gelen Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısının yenilenmesi kripto para piyasalarını yine baskıladı.

HUOBI POOL DA ÇİN'DEN ÇEKİLDİ

Dünyanın yedinci madencilik havuzu olan Huobi Pool yaptığı açıklamayla birlikte artık Çin bölgesinde madencilik yapan Bitcoin Mining gruplarına hizmet vermeyeceğini duyurdu.

HEPSİ YÜKSELDİ

2021'in başına göre kripto paraların neredeyse tamamının yükseldiğini söylemek mümkün. 2021'in ilk gününe bakıldığında;

Bitcoin: 29 bin dolar

Ethereum: 738 dolar

Cardano (ADA): 0,18 dolar

Binance Coin (BNB): 37 dolar

Dogecoin: 0,004 dolar

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